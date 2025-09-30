Поднятие прайс-кепов улучшило условия для импорта электроэнергии, – Серебренников

Украинский рынок электроэнергии остается в значительной степени зарегулированным, несмотря на достаточный уровень конкуренции. В частности, важным фактором остаются предельные цены (прайс-кэпы).

Об этом заявил заместитель директора по исследованиям DIXI GROUP Богдан Серебренников.

"С одной стороны, наш рынок здезайнирован по модели европейского рынка. То есть мы имеем такие же сегменты рынка, как в Европе. С другой стороны, мы объективно имеем достаточно высокие степени регулирования. Рынок недостаточно либерализован по сравнению со странами ЕС", – пояснил эксперт.

По его словам, важным фактором до сих пор являются ценовые ограничения.

"С 1 сентября эти прайс-кэпы, особенно на вечерние часы, были существенно подняты, что еще больше улучшит возможность импорта электроэнергии. Потому что мы часто не использовали тоже из-за чисто коммерческого фактора, когда цены на рынке в Украине были ниже цен в Европе, поэтому никто импортировать, конечно, не может", – подчеркнул Серебренников.

Он добавил, что после пересмотра предельных цен импорт стал более реальным: "После поднятия прайс-кепов существенного с 9 тысяч до 15 тысяч гривен за мегаватт-час в вечерние часы, то это явно улучшит возможность импорта".

Вместе с тем, эксперт обратил внимание на то, что конкуренция на рынке поставок электроэнергии бизнеса остается довольно высокой: более 1 300 компаний имеют лицензии, из них около 350 активно работают, а крупнейших конкурентных поставщиков – до 30.

Ранее эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Станислав Игнатьев заявил, что снижение цен на рынке "на сутки вперед" (РСВ) продемонстрировало реальное функционирование прозрачного рынка электроэнергии.