Почему владельцы обменников ждут 1 сентября: аналитик озвучил важный совет украинцам

В преддверии 1 сентября ожидается увеличение объемов сдачи валюты населением в обменники. Курс наличного доллара в эту субботу и воскресенье в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 41,00 до 41,30 грн и продажа от 41,35 до 41,75 грн. Курс наличного евро 30-31 августа будет находиться в пределах достаточно широкого коридора: прием от 47,70 до 48,30 грн и продажа от 48,35 до 48,70 грн.

"Перед 1 сентября я жду некоторого увеличения объемов сдачи валюты населением в обменники. Родителям школьников нужно сделать для них последние покупки канцтоваров, одежды и обуви перед Днем знаний. И для этого многие будут вынуждены залезть в свои валютные заначки", – пояснил аналитик Алексей Козырев в своей публикации для Минфина.

В то же время в условиях жесткой конкуренции владельцы обменников не смогут особо занижать курс приема валюты у граждан, а будут вынуждены работать 30-31 августа как минимум в пределах среднерыночного курса приема доллара и евро для своего региона. Иначе, эти клиенты просто уйдут в соседний обменник. Объем дополнительного притока наличной валюты в обменники этих выходных я оценил бы в общей сумме около $25 млн-45 млн.

"Чтобы "не проиграть" при покупке/продаже евро эти два дня, я посоветовал бы гражданам перед совершением операции промониторить ценники по евро в вашем регионе через соответствующие мобильные приложения, или физически обойти 2-4 обменника, чтобы выбрать оптимальный курс", - советует Козырев.

Что происходило с курсом доллара

С 25 по 29 августа курс продажи безналичного доллара на торгах снизился на 5 копеек – с 41,35/41,38 до 41,30/41,33 грн, а наличную американскую валюту вечером пятницы, 29 августа, в обменниках финкомпаний и кассах банков можно было купить за 41,40-41,60 грн.

Курс продажи евро на межбанке за этот же период просел существеннее – сразу на 25 копеек – с 48,4580/48,4725 до 48,2053/48,2238 грн. Как и на прошлой неделе, были дни, когда евро на торгах уже в который раз за последнее время опускался ниже психологического порога в 48 гривен. Но в результате все же возвращался к котировкам выше этой отметки.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в банковском секторе не ожидают в сентябре кардинального изменения ситуации на валютном рынке по сравнению с летом. Ведь, как отметил Лисовой, наступление осени – "это лишь дата в календаре".

