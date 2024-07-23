Вы ведь помните, что экономика – это база нашей обороноспособности?

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Так вот, скоро от украинской экономики ничего не хотят оставить.

Не секрет, что развитые и успешные страны, принимая решения, изучают разные сценарии их реализации и последствия. А у нас сначала что-то заявляют, потом делают, потом охают и ахают. Но поздно.

Далее текст на языке оригинала.

Так от, якщо ми вб'ємо економіку, вохкати і ахати буде просто нікому. Бо армія та ОПК втратять ресурсну базу. (може в цьому і є таємний зміст??)

Що трапилося?

Кабмін пропонує підвищити податки, акцизи та збори.

Ні, він не пропонує:

– скоротити неефективні витрати,

– скоротити чиновників та непотрібні сотні функцій держави

– скоротити порожні, за своїм функціоналом, державні інституції

– позичати гроші (у того ж Нацбанку, як у Другу світову війну американське казначейство займало у ФРС)

– приватизувати залишки держвласності, включаючи десятки тисяч об'єктів нерухомості

– Стимулювати економіку для розширення податкової бази

– припинити малювати схеми з фіктивним ПДВ

– припинити пиляти бюджет, зрештою

– Стимулювати вихід бізнесу з тіні (через поліпшення податкової політики)

Вони пропонують

– підняти податки на працю до 23% з 19,5% (за винятком ЄСВ)

– на приватних підприємців

– на тих, що використовують генератори для забезпечення себе електрикою (адже держава не змогла захистити енергооб'єкти, витративши сотні мільярдів доларів)

– підняти податки на посилки, що отримуються українцями, з-за кордону

– та інше.

Про криву Лаффера, схоже, не чули вучі.

Адже зростання податків, як правило, призводить до короткострокового зростання податкових надходжень та подальшого їх скорочення через скорочення економічної активності та перетікання її в тінь.

Загалом до держбюджету планують залучити 140 млрд грн...

До речі, на неуспішний захист енергооб'єктів вже витратили 60 млрд грн грошей платників податків.

– Захисту немає

– Генерації немає

– Відповідальних немає

Але потрібні ще гроші, і вирішили обкласти бізнес ще більшою даниною.

Нагадаю, що до великого вторгнення, саме малий та середній бізнес формував до 50% ВВП.

Сьогодні головний у створенні ВВП – держава і вона є головним капіталістом та монополістом і ресурсним центром:

– монополіст у генерації енергетики

– монополіст у видобутку та транспортуванні газу

– монополіст у транспортній інфраструктурі

– монополіст у банківському секторі

Але чиновники не зацікавлені у підвищенні ефективності держсектора, це довго та й складно. Простіше обкласти український бізнес новою даниною.

Що стосується наслідків, вони очевидні (невдовзі будуть результати соціології):

– Бізнес клімат у країні погіршиться (ну не йдуть інвестори в країну, де за 10 років 200 разів змінювали податкове законодавство і щоразу на гірший бік)

– Бізнес активність у країні знизиться

– Виросте безробіття та скоротяться вакансії

– Активізується міграція бізнесу та людей з України

– Виросте частка тіні в економіці

– Виростуть корупційні доходи силовиків, фіскалів та деяких депутатів

Як наслідок, Армія недоотримає необхідні ресурси для нашої оборони.

Законопроект Кабмін вже виніс до Ради. Хочу тепер подивитись на депутатів, які за нього проголосують. Кожен із них буде за умовчанням ворогом своєї країни.

Ні, це не хейтінг.

Як сказано вище – перед підвищенням податків проведіть роботу над зниженням витрат.

Але якщо цього немає, те, що відбувається, – диверсія проти України.

Читайте, робіть висновки, поширюйте!

P.S. Забув згадати. При цьому співробітникам податкової зарплати підняли вдвічі (!!!)

Тепер і ви живить із цим!