Почему всяческие Г не хотят налоговой реформы в Украине.

Конкретный кейс.

Говорил сегодня с родственником.

Родом из Донецка в Европу перебрался еще более 5 лет назад.

Бизнес в Европе и Украине. Платит честно налоги (!)

Далее текст на языке оригинала.

Більше того, планує повертатися до України та будує для сім'ї будинок, навіть під час війни (!)

Він за місяць провів переговори з більш ніж 50 (!) підрядниками і кожен (!) без винятку запропонував одну й ту саму схему:

Видео дня

– Оплата 100% кешем.

– Якщо безготівка, то +20% до цінника (навіть на ФОПа з 5%).

Майже весь будівельний ринок у тіні!

– Закупівля товару за кеш.

– Продаж за кеш.

– Послуги за кеш.

Левова частка матеріалів – імпортні (контрабанда за кеш).

І ця картинка показує дві реальності:

Офіційно ми беремо зобов'язання перед МВФ, розповідаємо всім, що будемо підвищувати податки. Затвердимо "національну стратегію доходів" щоб повернути борги А за фактом у країні діє змова, за якої 90% бізнесів оптимізують податки.

При цьому влада в особі фіскалів все бачить, збирає корупційну ренту, збагачуючись і всім все добре…

А бізнес при цьому боїться публічно і слово проти влади сказати, оскільки "рильце в пушку"

Як наслідок:

– Чиновники щасливі і купують вілли в Іспанії.

– Бізнес повільно вмирає чи перебирається до Європи.

– А влада підписується під нові зобов'язання, розуміючи, що вони не будуть виконані.

– Всілякі Г не планують вводити 10-10-10, тому що в них все добре…

Ось така х**ня, малятка…