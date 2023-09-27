Блог | Почему чиновники не хотят налоговую реформу в Украине. Пример строительного бизнеса
Почему всяческие Г не хотят налоговой реформы в Украине.
Конкретный кейс.
Говорил сегодня с родственником.
Родом из Донецка в Европу перебрался еще более 5 лет назад.
Бизнес в Европе и Украине. Платит честно налоги (!)
Далее текст на языке оригинала.
Більше того, планує повертатися до України та будує для сім'ї будинок, навіть під час війни (!)
Він за місяць провів переговори з більш ніж 50 (!) підрядниками і кожен (!) без винятку запропонував одну й ту саму схему:
– Оплата 100% кешем.
– Якщо безготівка, то +20% до цінника (навіть на ФОПа з 5%).
Майже весь будівельний ринок у тіні!
– Закупівля товару за кеш.
– Продаж за кеш.
– Послуги за кеш.
Левова частка матеріалів – імпортні (контрабанда за кеш).
І ця картинка показує дві реальності:
- Офіційно ми беремо зобов'язання перед МВФ, розповідаємо всім, що будемо підвищувати податки. Затвердимо "національну стратегію доходів" щоб повернути борги
- А за фактом у країні діє змова, за якої 90% бізнесів оптимізують податки.
При цьому влада в особі фіскалів все бачить, збирає корупційну ренту, збагачуючись і всім все добре…
А бізнес при цьому боїться публічно і слово проти влади сказати, оскільки "рильце в пушку"
Як наслідок:
– Чиновники щасливі і купують вілли в Іспанії.
– Бізнес повільно вмирає чи перебирається до Європи.
– А влада підписується під нові зобов'язання, розуміючи, що вони не будуть виконані.
– Всілякі Г не планують вводити 10-10-10, тому що в них все добре…
Ось така х**ня, малятка…