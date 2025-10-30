В Украине отменили отключения света: ситуация может измениться в любой момент

Во всех областях Украины из-за российского обстрела 30 октября введены почасовые графики отключения электроэнергии (ГПВ). Планировалось, что ГПВ будут действовать с 08:00до 19:00, а отключать будут по 1-2 группы потребителей одновременно. Однако к 10 утра ограничения для бытовых потребителей отменили.

Об этом говорится в сообщениях Министерства энергетики, "Укрэнерго", а также ряда облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.

"Сейчас почасовые отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины. В то же время существует вероятность их возвращения в течение суток. Следите за обновлениями на официальных страницах облэнерго вашего региона", – отметили в Минэнерго.

Исходя из сообщения в соцсетях "Харьковоблэнерго", почасовые отключения могут вернуть после 14:00.

После ночной атаки Ладыжин в Винницкой области остался без тепла и воды. Как информировал секретарь горсовета Александр Коломиец, к запуску альтернативная система теплоснабжения.

На Львовщине также повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.

В отдельных регионах все еще действуют графики ограничений мощности для промышленных потребителей (ГОМ), также с 08:00 до 19:00. Следует понимать, что такой режим не предусматривает полного обесточивания предприятий и направлен на снижение потребления.

Когда электроэнергия появляется по графику, украинцев просят потреблять ток экономно.

Отключения света в Украине 30 октября: где и какие графики объявлялись

Киев

После 10 часов графики в столице не применяются. Однако, как сообщили в ДТЭК, в Святошинском районе столицы часть домов осталась без света из-за аварии. По предварительным прогнозам, вернуть свет могут до 13:00.

Рано утром в столице электроэнергию отключали без предупреждений в экстренном режиме. (по графикам аварийных отключений, ГАО). Такие отключения впоследствии заменили на прогнозируемые почасовые по такому графику:

Киевская область

Ожидалось, что после завершения аварийных отключений две группы будут со светом весь день.

Винницкая область

По данным местных властей в особенно пострадавшем от российского обстрела Ладыжине запускают междомовые колонки с водой, организуется подвоз технической воды. В горде 30 октября не работают детские сады, а в самой Виннице из-за поражений энергообъектов в регионе были сбои в работе общественного электротранспорта из-за отсутствия напряжения на линиях.

В целом же по области действовал график почасовых отключений. Узнавать свое расписание облэнерго предлагает с помощью чат-бота. Кроме того, на сайте "Винницаоблэнерго" в разделе "Онлайн график почасовых отключений", с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения, также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету.

Одесская область

Регион на несколько часов переходил с аварийных отключений на почасовые. Графики не планировали применять к двум группам:

Сумская область

Харьковская область

В Харьковской области графики аварийных отключений на некоторое время были заменены на графики почасовых отключений. Облэнерго приводило лишь ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение:

1.1 14:00 – 16:00

1.2 14:00 – 16:00

2.1 14:00 – 16:00

2.2 14:00 – 16:00

3.1 16:00 – 19:00

3.2 8:00 – 10:00, 16:00 – 19:00

4.1 8:00 – 10:00

4.2 8:00 – 10:00

5.1, 5.2 не отключаются

6.1 10:00 – 14:00

6.2 10:00 – 14:00

Перечень адресов по очередям размещен в соцсетях облэнерго.

Житомирская область

Облэнерго предупреждало, что в течение суток объем отключений может быть изменен. По состоянию на утро был опубликован такой график:

Ивано-Франковская область

Облэнерго информирует, что энергетические объекты области также подверглись атаке. При этом почасовые отключения не собирались применять для всех групп потребителей:

Черкасская область

Планировалось, что часы отсутствия электроснабжения будут такими:

1.1 15:00 – 17:00

1.2 15:00 – 17:00

2.1 09:00 – 10:00, 16:00 – 18:00

2.2 09:00 – 10:00, 16:00 – 18:00

3.1 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00

3.2 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00

4.1 11:00 – 13:00, 18:00 – 19:00

4.2 11:00 – 13:00, 18:00 – 19:00

5.1 13:00 – 15:00

5.2 13:00 – 15:00

6.1 14:00 – 16:00

6.2 14:00 – 16:00

Львівська область

Как узнать про отключения в других регионах и где смотреть очередь

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине свет могут выключать даже без российских атак, поскольку повреждения в одной части объединенной энергосистемы влияют на всю страну и энергетики вынуждены балансировать нагрузку. Массовых блэкаутов избежать удалось, но из-за масштабности атак полностью отразить удары невозможно.

