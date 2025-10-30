В Украине отменили отключения света: ситуация может измениться в любой момент
Во всех областях Украины из-за российского обстрела 30 октября введены почасовые графики отключения электроэнергии (ГПВ). Планировалось, что ГПВ будут действовать с 08:00до 19:00, а отключать будут по 1-2 группы потребителей одновременно. Однако к 10 утра ограничения для бытовых потребителей отменили.
Об этом говорится в сообщениях Министерства энергетики, "Укрэнерго", а также ряда облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.
"Сейчас почасовые отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины. В то же время существует вероятность их возвращения в течение суток. Следите за обновлениями на официальных страницах облэнерго вашего региона", – отметили в Минэнерго.
Главное, что нужно знать
- Исходя из сообщения в соцсетях "Харьковоблэнерго", почасовые отключения могут вернуть после 14:00.
- После ночной атаки Ладыжин в Винницкой области остался без тепла и воды. Как информировал секретарь горсовета Александр Коломиец, к запуску альтернативная система теплоснабжения.
- На Львовщине также повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.
- В отдельных регионах все еще действуют графики ограничений мощности для промышленных потребителей (ГОМ), также с 08:00 до 19:00. Следует понимать, что такой режим не предусматривает полного обесточивания предприятий и направлен на снижение потребления.
- Когда электроэнергия появляется по графику, украинцев просят потреблять ток экономно.
Отключения света в Украине 30 октября: где и какие графики объявлялись
Киев
После 10 часов графики в столице не применяются. Однако, как сообщили в ДТЭК, в Святошинском районе столицы часть домов осталась без света из-за аварии. По предварительным прогнозам, вернуть свет могут до 13:00.
Рано утром в столице электроэнергию отключали без предупреждений в экстренном режиме. (по графикам аварийных отключений, ГАО). Такие отключения впоследствии заменили на прогнозируемые почасовые по такому графику:
Киевская область
Ожидалось, что после завершения аварийных отключений две группы будут со светом весь день.
Винницкая область
По данным местных властей в особенно пострадавшем от российского обстрела Ладыжине запускают междомовые колонки с водой, организуется подвоз технической воды. В горде 30 октября не работают детские сады, а в самой Виннице из-за поражений энергообъектов в регионе были сбои в работе общественного электротранспорта из-за отсутствия напряжения на линиях.
В целом же по области действовал график почасовых отключений. Узнавать свое расписание облэнерго предлагает с помощью чат-бота. Кроме того, на сайте "Винницаоблэнерго" в разделе "Онлайн график почасовых отключений", с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения, также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету.
Одесская область
Регион на несколько часов переходил с аварийных отключений на почасовые. Графики не планировали применять к двум группам:
Сумская область
Харьковская область
В Харьковской области графики аварийных отключений на некоторое время были заменены на графики почасовых отключений. Облэнерго приводило лишь ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение:
- 1.1 14:00 – 16:00
- 1.2 14:00 – 16:00
- 2.1 14:00 – 16:00
- 2.2 14:00 – 16:00
- 3.1 16:00 – 19:00
- 3.2 8:00 – 10:00, 16:00 – 19:00
- 4.1 8:00 – 10:00
- 4.2 8:00 – 10:00
- 5.1, 5.2 не отключаются
- 6.1 10:00 – 14:00
- 6.2 10:00 – 14:00
Перечень адресов по очередям размещен в соцсетях облэнерго.
Житомирская область
Облэнерго предупреждало, что в течение суток объем отключений может быть изменен. По состоянию на утро был опубликован такой график:
Ивано-Франковская область
Облэнерго информирует, что энергетические объекты области также подверглись атаке. При этом почасовые отключения не собирались применять для всех групп потребителей:
Черкасская область
Планировалось, что часы отсутствия электроснабжения будут такими:
- 1.1 15:00 – 17:00
- 1.2 15:00 – 17:00
- 2.1 09:00 – 10:00, 16:00 – 18:00
- 2.2 09:00 – 10:00, 16:00 – 18:00
- 3.1 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00
- 3.2 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00
- 4.1 11:00 – 13:00, 18:00 – 19:00
- 4.2 11:00 – 13:00, 18:00 – 19:00
- 5.1 13:00 – 15:00
- 5.2 13:00 – 15:00
- 6.1 14:00 – 16:00
- 6.2 14:00 – 16:00
Львівська область
Как узнать про отключения в других регионах и где смотреть очередь
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине свет могут выключать даже без российских атак, поскольку повреждения в одной части объединенной энергосистемы влияют на всю страну и энергетики вынуждены балансировать нагрузку. Массовых блэкаутов избежать удалось, но из-за масштабности атак полностью отразить удары невозможно.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!