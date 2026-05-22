"Давайте будем откровенными": Рютте рассказал, какие изменения ждут НАТО. Видео

Европейские страны-участницы НАТО будут делать все возможное для того, чтобы компенсировать уменьшенное присутствие американских вооруженных сил в Европе. Принятые по этому поводу решения являются частью длительной траектории Альянса.

Об этом заявил генеральник секретарь НАТО Марк Рютте во время общения с журналистами. По его словам, Штаты до сих пор будут играть ключевую роль в Европе относительно ядерного потенциала и контингента личного состава.

"То, что вы увидите в течение следующего периода, – это поэтапный процесс, когда европейцы будут делать больше шагов, что действительно важно для американцев, которые это признают. И в рамках этого процесса, конечно, всегда будут решения и объявления, которые являются частью долгосрочной траектории", – сказал генсек.

Рютте в частности, приветствовал решение сократить американское военное присутствие в странах Европы. Командование НАТО прорабатывает необходимые детали, и как добавил генсек, Европа должна полагаться не только на американскую армию.

"Будем откровенными, траектория, по которой мы движемся, направлена на более сильную Европу и сильнее НАТО, обеспечивая, чтобы мы со временем, шаг за шагом, меньше зависели только от одного союзника, как мы это делали так долго, а именно от Соединенных Штатов. Поэтому, чтобы они также имели возможность и возможность больше сосредоточиться на других приоритетах, которые также отвечают нашим интересам, это продолжится", – сказал он.

Вывод армии США из Европы

О возможности сокращения присутствия ВС США в Европе впервые в апреле заговорил президент США Дональд Трамп. Причина оказалась на фоне обострения отношений с союзниками по НАТО, поскольку глава Белого дома недоволен нежеланием европейских стран участвовать в разблокировании Ормузского пролива.

В то же время 14 мая Defence News со ссылкой на источник в американской армии сообщила, что Пентагон отменил развертывание в Польше боевой группы 2 бронетанковой бригады 1 кавалерийской дивизии – более 4000 солдат и их инфраструктуры.

Заметим, что на сегодня в Польше дислоцируется около 10 тыс. американских военнослужащих.

Напомним, ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что в своем нынешнем виде Альянс не способен существовать без участия Соединенных Штатов. По мнению экс-главы военного блока, текущий кризис в отношениях между Вашингтоном и европейскими союзниками является самым серьезным за очень долгое время.

Как сообщал OBOZ.UA, предстоящий саммит лидеров стран НАТО, который пройдет в Анкаре с 7 по 8 июля, будет иметь критическое значение для военно-политического блока. Последние глобальные и региональные события существенно повысили значимость предстоящей встречи.

