Песец на границе с Польшей: в рейсовом автобусе нашли драгоценный мех на 400 тысяч гривен. Фото

В рейсовом автобусе маршрута "Варшава – Ивано-Франковск" пограничники обнаружили 120 шкурок песца, которые пытались ввезти в Украину из Польши вне декларации. Рыночная стоимость этого товара достигает почти 400 тысяч гривен.

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Инцидент произошел на пункте пропуска "Грушев" во Львовской области. Об этом в субботу, 6 июня, сообщила на официальном сайте Государственная пограничная служба.

Подробности правонарушения

Попытку незаконного ввоза элитного меха пресекли сотрудники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с таможенниками.

ГПСУ получила предварительную информацию от оперативных сотрудников и обыскала автобус. "Во время тщательного осмотра багажного отсека среди вещей пассажиров обнаружили скрытый груз – 120 шкурок песца", – рассказали в ведомстве.

65-летний водитель транспортного средства оправдался: мол, он взял этот мех "как обычную посылку" и должен был просто отдать его в Ивано-Франковске.

Незадекларированный товар изъят и передан на склад таможни. Водителя ждут правовые последствия за нарушение таможенных правил.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Украинские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию страны более 130 коллекционных рыб кои. Стоимость такой контрабанды может превышать 1 миллион гривен.

– В мае правоохранители разоблачили и перекрыли поток контрабандных электромобилей, которые нелегально завозили из Евросоюза. Перевозчик пытался занизить реальную стоимость машин, чтобы сэкономить на таможенных платежах.

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