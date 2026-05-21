У украинки на границе изъяли живую рыбу на 1 млн грн: как выглядела контрабанда

Украинские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию страны более 130 коллекционных рыб кои. Стоимость такой контрабанды может превышать 1 млн грн.

Видео дня

Как сообщили на Львовской таможне, животных обнаружили в автомобиле 50-летней киевлянки. Ей грозит штраф и возможная конфискация рыб – дальнейшую их судьбу решит суд.

Что произошло

20 мая на пункте пропуска "Краковец – Корчева" таможенники остановили Hyundai Santa Fe, которым управляла жительница Киева. Женщина возвращалась из поездки в Польшу.

Она выбрала полосу "зеленый коридор" – то есть заявила, что не везет ничего, что подлежит декларированию. При осмотре в багажнике обнаружили картонные коробки с указанием японских питомников – Koshiji, Izumiya, Fukasawa, Marusei, Marusaka и Maruhide.

В коробках были полиэтиленовые пакеты с водой, в которой плавали 133 декоративных карпа Кои длиной от 16 до 34 сантиметров. Ориентировочная стоимость партии – более 1 млн грн.

Кои(Nishikigoi, что в переводе с японского – "живые драгоценности") – это селекционные карпы с яркой окраской и высокой коллекционной ценностью. Их содержат в декоративных прудах, частных коллекциях и специализированных хозяйствах.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по части 3 статьи 471 Таможенного кодекса Украины, предусматривающей санкцию в виде штрафа в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн) с или без конфискации.

Рыбок изъяли и передали на ответственное хранение в один из натуралистических центров Львова. Их дальнейшую судьбу решит суд после проведения экспертиз.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Государственная пограничная служба разоблачила схему нелегального ввоза техники Apple в Украину. Контрабанду ввозили микроавтобусами в тайных тайниках внутри машины. В одной из машин нашли технику на 35 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!