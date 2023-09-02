Отсутствие плана выплаты долгов 'Энергоатома' ухудшает подготовку энергетиков к зиме – Кучеренко

Компания "Энергоатом" пока не предоставила Комитету по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Верховной Рады график выплаты многомиллиардной задолженности перед госпредприятием "Гарантированный покупатель". Такое обязательство компания должна была выполнить до конца августа. Об этом заявил первый заместитель Комитета Алексей Кучеренко.

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"Две недели назад президент компании Петр Котин во время заседания Комитета публично пообещал предоставить до конца августа график выплаты долга перед "Гарантированным покупателем"", – сказал нардеп, добавив, что присутствовавшие на заседании почти единогласно говорили о нехватке средств для подготовки к зиме.

Кучеренко подчеркнул, что в настоящее время конкретики по выплате долгов от "Энергоатома" нет.

"Мы, как депутаты профильного комитета, нуждаемся в этой информации, чтобы понимать, какие шансы подготовиться вовремя к зиме. Так же, как и вся отрасль", – сообщил он.

Нардеп подчеркнул, что наличие такого графика – это обязательное условие для того, чтобы все остальные энергетики качественнее подготовилась к отопительному сезону.

Как сообщалось, 17 августа председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус подчеркнул, что участники рынка электроэнергии нуждаются в понимании графика погашения задолженности "Энергоатомом", чтобы проблема круговых долгов на рынке электроэнергии Украины наконец-то решилась.

По мнению экспертов, одним из вариантов преодоления ситуации по долгам может быть докапитализация "Энергоатома" или выпуск облигаций.