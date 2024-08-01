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Блог | Относительно скандала по избранию победителя на восстановление "Охматдета"
Относительно ситуации по избранию победителя на восстановление "Охматдета"
Выводы сейчас делать не буду, но как представитель строительной компании, в том числе сделавшей донат, считаю, что организатор закупки должен обеспечить прозрачность и объяснить несколько вещей:
Далее текст на языке оригинала.
- спроможність компанії, яка визнана переможцем, виконувати такі роботи, а саме – наявність персоналу, техніки та досвіду;
- публічно оприлюднити детальний кошторис робіт та матеріалів, які будуть виконуватись.
Я проти логіки, що найдешевша пропозиція – це перемога, оскільки, як часто буває за найдешевшою ціною нема якості і термінів.
Але ціна має бути справедливою і ринковою, а підрядна організація має мати відповідну кваліфікацію!
Кошторисний підрозділ Автострада швидко проаналізує і публічно надасть свою оцінку.
Ніхто не дозволить користатись нашою довірою!
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