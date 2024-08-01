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Максим Шкиль
Максим Шкиль
Украинский предприниматель

Блог | Относительно скандала по избранию победителя на восстановление "Охматдета"

Относительно скандала по избранию победителя на восстановление 'Охматдета'

Относительно ситуации по избранию победителя на восстановление "Охматдета"

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Выводы сейчас делать не буду, но как представитель строительной компании, в том числе сделавшей донат, считаю, что организатор закупки должен обеспечить прозрачность и объяснить несколько вещей:

Далее текст на языке оригинала.

  1. спроможність компанії, яка визнана переможцем, виконувати такі роботи, а саме – наявність персоналу, техніки та досвіду;
  2. публічно оприлюднити детальний кошторис робіт та матеріалів, які будуть виконуватись.

Я проти логіки, що найдешевша пропозиція – це перемога, оскільки, як часто буває за найдешевшою ціною нема якості і термінів.

Але ціна має бути справедливою і ринковою, а підрядна організація має мати відповідну кваліфікацію!

Кошторисний підрозділ Автострада швидко проаналізує і публічно надасть свою оцінку.

Ніхто не дозволить користатись нашою довірою!

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