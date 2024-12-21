Отмена ценовых ограничений могла бы снизить количество отключений электроэнергии – директор Центра исследования энергетики

Украина недостаточно использует возможность импорта электроэнергии из Европы. Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире 24 канала.

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По словам эксперта, главным препятствием являются регуляторные ограничения, введенные Национальной комиссией по регулированию рынков электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРКУ).

"Смотрите, мы на самом деле не используем полностью те возможности по импорту, которые у нас есть. Главная причина этого регуляторных ограничений, которые ввела Национальная комиссия по регулированию рынков электроэнергетики и коммунальных услуг, так называемое НКРЭКУ", – отметил Харченко.

Эксперт подчеркнул, что эти ограничения начали действовать еще до полномасштабной войны и до сих пор не отменены. Как следствие, импортное пересечение из Европы часто используется только на 20-30%.

"Потому что регуляторные ограничения, которые работают, они фактически не дают возможности, особенно зимой, импортировать электроэнергию в те моменты, когда она в европейских странах выше определенного уровня ограничений, введенного НКРЭКУ", – пояснил директор Центра исследования энергетики.

Харченко также добавил, что сейчас цены на электроэнергию в Европе превышают действующие ценовые ограничения, что практически делает невозможным импорт. Он уверен, что отмена этих ограничений могла бы значительно улучшить ситуацию с отключениями электроэнергии в Украине.

"Я вам скажу, что если бы эти ограничения бездействовали, мы бы имели точно на очередь меньше", – подытожил Харченко.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также заявил, что неэффективное регулирование НКРЭКУ препятствует увеличению импорта электроэнергии, что могло бы значительно снизить продолжительность отключений света в Украине.