Отмена пошлин ЕС помогла украинским металлургам выстоять во время войны, – Криль

Отмена Евросоюзом торговых ограничений по украинской продукции ГМК после полномасштабного российского вторжения открыла европейский рынок для украинских металлургических компаний. Это помогло сохранить объемы продаж продукции, обеспечить стабильность и работоспособность украинских предприятий.

Об этом рассказал руководитель по международным связям "Метинвеста" Андрей Крыль во время Ukraine's Future Summit, и выразил надежду, что такая поддержка нашей экономики продолжится.

"Я хотел бы поблагодарить Комиссию и Европейский Союз за отмену мер торговой защиты, действовавших на момент российского вторжения. И здесь я выражаюсь от имени всех украинских производителей стали: после того, как эти меры были отменены, для нас открылся европейский рынок, и это помогло обеспечить стабильность и работоспособность наших предприятий", – заявил он.

Криль напомнил, что украинский сектор ГМК больше всего пострадал от войны, ведь по меньшей мере половина украинских металлургических мощностей потеряна. Для наращивания объемов производства предприятиям также нужна европейская поддержка – в частности, в вопросе санкций в отношении российского металлургического сырья, которое на рынке ЕС могут заместить украинские производители.

Каждая тонна продукции, которую мы можем продать в ЕС, обеспечивает рабочие места и занятость на стратегически важных предприятиях. Однако мы видим определенные вызовы в будущем, поскольку на рынке ЕС по-прежнему присутствует определенное количество российской продукции, и мы считаем, что это неправильно. Ее необходимо устранить", – добавил он.

В то же время Криль подчеркнул, что новым препятствием для работы на европейском рынке для украинских компаний станет углеродная пошлина (CBAM), которая заработает в полном объеме через 18 месяцев. В то же время он выразил надежду, что благодаря диалогу между украинским правительством и Еврокомиссией эти препятствия могут быть преодолены, а торговые потоки останутся бесперебойными.

По его мнению, украинский и европейский металлургические секторы сталкиваются с одинаковыми вызовами – декарбонизацией, производством "зеленой" стали и изменением способа организации всей отрасли. В то же время, объединение усилий Украины и ЕС будет мощным, ведь Украина может декарбонизировать европейскую металлургическую промышленность, поскольку имеет наибольшие запасы железной руды в Европе, и эта руда благодаря своим качествам может использоваться для выработки "зеленой" стали.