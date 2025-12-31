'Окно тишины' позволило восстановить ключевую линию электропередач к ЗАЭС: в МАГАТЭ раскрыли детали

Техники успешно завершили важный ремонт линии электропередач вблизи оккупированной РФ Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), который проводился при гарантиях безопасности, предоставленных обеими сторонами. Работы были проведены во время локального прекращения огня.

Видео дня

Об этом 30 декабря сообщили на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), при посредничестве которого было заключено это кратковременное перемирие. Там отметили, что это был третий случай за последние месяцы, когда временные соглашения о прекращении огня, согласованные и контролируемые МАГАТЭ, позволили восстановить подключение линий электропередач, жизненно важных для ядерной безопасности, которые были повреждены во время военного конфликта.

"В конце октября такое "окно тишины" позволило завершить десятую и самую длительную полную потерю электроснабжения за пределами площадки ЗАЭС за время конфликта", – сказано в сообщении.

В этот раз это позволило восстановить передачу электроэнергии между электрическими распределительными станциями ЗАЭС и соседней Запорожской тепловой электростанцией через две недели после ее отключения, которое было вызвано "военными действиями".

Это соединение является важным, поскольку оно обеспечивает ключевой маршрут для электроэнергии, поставляемой одной из двух доступных линий электропередачи ЗАЭС – линией напряжением 330 киловольт (кВ).

Ремонтные работы, которые начались в воскресенье утром, были завершены в понедельник после обеда, после того как было полностью устранено повреждение линии электропередачи и отдельную проблему с автотрансформатором распределительной станции ЗАЭС. Ремонт проводился под наблюдением группы МАГАТЭ, базирующейся на станции.

"Успешные ремонтные работы, проведенные на этой неделе, а также в октябре и ноябре, демонстрируют, что такая организация, как МАГАТЭ, может сотрудничать с обеими сторонами конфликта для достижения общей цели: предотвращение ядерной аварии, которая никому не выгодна", – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он поблагодарил как Российскую Федерацию, так и Украину за конструктивное сотрудничество с агентством, которое сделало ремонт возможным, потому что стороны договорились о еще одном локальном прекращении огня.

"В результате нам удалось сделать решающий шаг в поддержку ядерной безопасности. Однако общая ситуация на Запорожской атомной электростанции и других ядерных объектах Украины остается нестабильной, и наша работа еще далеко не завершена", – отметил Гросси.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что Киев и Москва заключили двустороннее временное перемирие на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Причина связана с ремонтными работами, соглашение было достигнуто при посредничестве Международного агентства по атомной энергии.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в свою очередь конкретизировал, что начинается важный ремонт линии электропередачи, которая питает энергетические установки реакторов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп похвалил кремлевского диктатора Владимира Путина за то, что тот не бомбит оккупированную российской армией Запорожскую атомную электростанцию. Мол, "это уже большой шаг".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!