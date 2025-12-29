'Путин хочет, чтобы она работала': Трамп сказал, как продвигается вопрос ЗАЭС в мирном плане

Президент США Дональд Трамп похвалил кремлевского диктатора Владимира Путина за то, что тот не бомбит оккупированную российской армией Запорожскую атомную электростанцию. Мол, "это уже большой шаг".

Очередную порцию не связанных с логикой заявлений американский глава сделал в воскресенье, 28 декабря. Он принял президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции в штате Флорида, после чего лидеры выступили на совместном брифинге.

Трамп комплиментарно высказался о Путине

По словам республиканца, вопрос ЗАЭС обсуждался с Зеленским и украинской командой довольно долго. Кроме того, об оккупированной атомной электростанции Трамп говорил с российским диктатором (перед встречей с президентом Украины Трамп созванивался с Путиным).

"Она в хорошей форме, ее можно запустить практически сразу. И это одна из вещей, которую я обсуждал с Путиным, самая большая атомная станция в мире, представляете? И Путин работает с Украиной, чтобы открыть ее", – выдал президент Соединенных Штатов.

Он не вдавался в детали того, как именно "Путин работает с Украиной". Вместо этого Трамп расхвалил своего российского коллегу.

"Он был очень хорош с этом смысле. Он хочет, чтобы она была открыта. Он не бил по ней ракетами. Он не бил по ней ничем. Очень опасно так делать для всех. Но они работают вместе, чтобы попытаться ее... ее можно открыть очень быстро", – сказал глава Белого дома.

О том факте, что армия РФ оккупировала ядерный объект, подвергая весь мир риску, Трамп умолчал.

"То, что он не бомбит эту станцию, – очень большой шаг", – заключил Трамп. Российские обстрелы периодически оставляют ЗАЭС без внешнего электропитания, но это он также упустил.

Как ранее писал OBOZ.UA, судьба украинского Донбасса, который Россия требует отдать без боя, остается нерешенным вопросом в переговорах по урегулированию российско-украинской войны. Но соглашение "приближается", заявил Дональд Трамп.

