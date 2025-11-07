"Путешествие в ЕС – это привилегия": ЕС официально запретил россиянам многократные визы

Европейская комиссия (ЕК) утвердила ужесточение правил въезда для россиян в Европейский Союз. В частности, теперь граждане РФ не смогут получать шенгенские многократные визы, то есть им придется подаваться на новую визу при каждой поездке и к тому же проходить усиленные проверки.

Видео дня

Об этом говорится в официальном уведомлении на сайте ЕК. Ожидается, что такая мера позволит ЕС каждый раз тщательно проверять россиян, которые направляются на территорию содружества.

Решение также прокомментировала глава европейской дипломатии Кайя Каллас. По ее словам, трудно оправдать тех, кто начинает войну и одновременно надеется на свободное передвижение по Европе.

"ЕС ужесточает визовые правила для граждан России на фоне постоянных сбоев в работе дронов и саботажа на европейской земле. Путешествие в ЕС – это привилегия, а не данность", – отметила она.

Что меняется

Граждане России больше не смогут получать многократные въездные визы .

. Россиянам придется подавать заявление на получение новой визы для каждой поездки, что позволит проводить частую и тщательную проверку заявителей.

заявителей. Мультивизы будут выдавать только в исключительных случаях – по медицинским причинам или если заявитель имеет второе гражданство страны ЕС.

Действующие многократные шенгенские визы россиян пока остаются в силе.

многократные шенгенские визы россиян пока остаются в силе. Цель – смягчить угрозы общественному порядку и внутренней безопасности в Шенгенской зоне.

– смягчить угрозы общественному порядку и внутренней безопасности в Шенгенской зоне. Исключения с охраняются для ограниченных и обоснованных случаев, таких как независимые журналисты и правозащитники .

охраняются для ограниченных и обоснованных случаев, таких как . В то же время выдача виз остается компетенцией национальных правительств – ЕК не может полностью запретить въезд для российских граждан.

"Защита внешних границ ЕС требует внедрения надежных и всеобъемлющих правил управления визовым режимом. В соответствии с новыми положениями, все визовые заявления, подаваемые гражданами Российской Федерации, будут подвергаться усиленным процедурам проверки и повышенному уровню контроля. Это будет способствовать целостности и безопасности Шенгенской зоны", – добавил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

Напомним, в 2024 году шенгенские визы получили более полумиллиона россиян – это значительно больше, чем в предыдущем году, но все еще значительно меньше, чем было до полномасштабного вторжения в Украину (в 2019 году было выдано более 4 млн разрешений). Больше всего туристических виз выдают Венгрия, Франция, Испания и Италия.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия уже существенно ужесточила правила выдачи виз для граждан России. Более того, немецкое правительство призвало все страны Евросоюза принять единую позицию в вопросе ограничения въезда россиянам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!