Страна ЕС сократила количество выданных россиянам виз в 12 раз: чего требуют от остальных

Германия ужесточила правил выдачи виз для граждан России – в прошлом году их выдали более чем в 10 раз меньше, чем в 2019-м. Более того, немецкое правительство призвало все страны Европейского Союза (ЕС) принять единую позицию в вопросе ограничения въезда россиян.

Об этом говорится в ответе Министерство иностранных дел ФРГ на запрос DW. В МИД заверили, что действуют в соответствии с руководящими принципами ЕС, предписывающими отменить упрощенный визовый режим с Россией.

Решение Германии о визах для россиян

"После начала масштабной агрессивной войны России против Украины федеральное правительство – в соответствии с руководящими принципами ЕС от 30 сентября 2022 года – ужесточило правила выдачи виз гражданам России. Это касается как шенгенских виз, так и национальных", – говорится в ответе.

Имеется в виду решение Совета Европейского Союза о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией в связи с ее полномасштабной агрессией против Украины. А также:

увеличение визового сбора с 35 до 80 евро;

необходимость предоставления дополнительных документальных доказательств;

более длительное оформление виз;

более ограничивающие правила выдачи многократных виз.

В Германии добиваются того, чтобы все страны Шенгенской зоны применяли единые ограничения в отношении россиян, исходя из руководящих принципов ЕС. Само же правительство страны пересматривает и адаптирует критерии выдачи виз к текущим обстоятельствам.

"Визовые" санкции

Ранее стало известно, что в рамках усиления санкционного давления на Россию в ЕС предложили в 19-ом пакете санкций запретить выдачу туристических виз гражданам страны-агрессора. В частности такие меры предлагают Польша, Финляндия и страны Балтии.

Но дипломатические источники СМИ считают, что в рамках следующего пакета санкций, ЕС вряд ли сможет запретить или существенно ограничить туристические поездки россиян. По большому счету, из-за позиции стран, выступающих против таких ограничений – 16 сентября в Брюсселе такую позицию высказала Венгрия.

Стоит отметить, что в 2024 году немецкие консульства уменьшили количество виз, выданных гражданам РФ, в 12 раз – с 330 тыс. до 27 тыс. При этом популярные среди российских туристов южные страны ЕС продолжают выдавать россиянам большое количество туристических виз, саботируя директиву Еврокомиссии. В 2024 году лишь на 4 страны пришлось 80% всех выданных россиянам шенгенских виз:

Италия – более 152 тыс.(+12% к предыдущему году) ;

; Франция – около 124 тыс. ;

; Испания – около 111 тыс. ;

; Греция – чуть менее 60 тыс.

Впрочем, директивы ЕС носят рекомендательный характер. Согласно законодательству Евросоюза, вопросы, связанные с выдачей виз, остаются в компетенции каждой страны-члена отдельно.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее визовые ограничения ЕС для россиян поддержали в посольстве Украины. Дипломаты предупредили, что граждане страны-агрессора России могут использовать туристические визы для подготовки терактов, кибератак и других актов саботажа в европейских странах.

