Одна из стран ЕС пока не будет высылать украинских беженцев: подробности

В Нидерландах суды выносят противоречивые решения некоторым беженцам из Украины, не имеющим украинского гражданства. Однако части из них позволили остаться в стране несмотря на решение властей прекратить защиту.

Граждане третьих стран, прибывшие в Нидерланды из Украины, должны были уехать до апреля. Об этом говорится в материале dutchnews.nl.

Что предшествовало?

В Нидерландах сложилась запутанная ситуация вокруг граждан третьих стран, проживавших в Украине до российского вторжения и прибывших по временной защите. Суды вынесли противоречивые решения по их праву на пребывание.

Государственный совет (высший административный суд Нидерландов) в конце января определил, что граждане третьих стран должны покинуть официальные места для беженцев до 2 апреля 2024 года. Но несколько отдельных групп обратились в суд, чтобы оспорить это.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, в Канаде с начала апреля завершилась экстренная визовая программа для украинцев CUAET ("Разрешение на экстренные поездки между Канадой и Украиной"), и продолжать ее нет намерения. Однако канадские власти уверяют: домой не будут отправлять ни одного украинца, прибывшего в страну по этой программе. По крайней мере, пока продолжается война РФ против Украины.

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