Канада закрыла экстренную программу для украинских беженцев: отправят ли их домой

В Канаде с начала апреля завершилось экстренной визовой программы для украинцев CUAET ("Разрешение на экстренные поездки между Канадой и Украиной"), и продлевать ее не намерены. Однако, канадские власти уверяют: домой не будут отправлять ни одного украинца, прибывшего в страну по этой программе. По крайней мере, пока продолжается война РФ против Украины.

Речь идет даже о тех, у кого истечет срок действия виз (они выдавались на три года). Об этом заявил министр иммиграции Канады Марк Миллер, сообщает профильное издание Canada Immigration News.

"Мы никого не возвращаем перед лицом агрессии такого ядерного агрессора, как Россия, и пока идет война... Мы ищем несколько способов убедиться, что здесь, в Канаде, люди находятся в безопасности, включая и почти 300 тыс. человек, которые бегут от войны в Украине", – сказал Миллер.

С 31 марта обладатели виз CUAET больше не могут въехать в Канаду. При этом прием новых заявлений был закрыт в еще июле 2023 года, а украинцам с визами было дано время до 31 марта 2024 года, чтобы прибыть в Канаду.

В целом с 17 марта 2022 года Служба иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) получила 1 189 320 заявлений по программе CUAET. Из них было одобрено 960 091, но в итоге в Канаду приехали только четверть тех, кому предоставили визу – это 248 726 украинцев. Вероятно, многие беженцы оформляли визу в качестве подстраховки, а в итоге уехали в другие страны.

Виза CUAET давала возможность находиться в Канаде в течение трех лет в статусе временного жителя. Такой статус давал беженцам разрешение на работу и обучение. Общественные организации в Канаде призывают правительство дать украинцам возможность получить разрешение на постоянное проживание, чтобы получить те же права без ограничений во времени. "Мы знаем, что работодатели не решаются нанимать, обучать и продвигать по службе украинцев, зная, что срок их разрешения на работу истекает через год", – отметил основатель организации канадской организации Pathfinders for Ukraine Рэндалл Баран-Чонг.

Отметим, все меньше украинских беженцев, которые находятся за границей, планируют переезжать назад в Украину. За последние полтора года их доля сократилась с 50% приблизительно до 26%. Чтобы вернуть людей, принимать меры нужно уже сейчас, говорят эксперты. И речь идет не только о рынке труда.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Польша не будет стимулировать возвращение украинских беженцев домой. Польские работодатели заинтересованы в том, чтобы работающие украинцы оставались на рабочих местах. В то же время Польша не та страна, где можно комфортно жить на выплаты и льготы.

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