Национальный ботанический сад передал участок компании, замешанной в коррупционных делах: строили ЖК на государственной земле и якобы предлагали взятки

Национальный ботанический сад им. Гришко заключил инвестиционный договор на земельный участок с "КСМ Групп". Ботанический сад входит в структуру Национальной академии наук (НАН), при этом "КСМ Групп" уже попадали в скандалы в связи с застройкой принадлежащей НАН земли и коррупционные расследования.

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Как рассказали источники OBOZ.UA, "КСМ Групп" известны на рынке как компания, имеющая особые связи с Национальной академией наук. В реестре судебных решений есть несколько уголовных дел с участием "КСМ Групп". Продолжаются расследования в частности по подозрению в коррупции (ч. 4 ст. 369 УК) – предложение должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, предоставить ему неправомерную выгоду, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

По данным НАБУ и САП, владелец "КСМ Групп" Сергей Копистира пытался подкупить на тот момент министра инфраструктуры Александра Кубракова. Якобы он предложил свыше 5200 квадратных метров недвижимости в возведенных его компаниями новостройках столицы, ориентировочной стоимостью 170 млн грн. Во время обыска по месту жительства Копистира был найден также документ со списком судебных инстанций, на которые якобы потратили $620 тыс.

КСМ Групп, согласно данным YouControl, принадлежат:

Черненко Ольга Васильевна. Участница ООО "КМС-Групп" и ООО "КСМ-Девелопмент".

Копистир Николай Петрович. Владелец ООО "ФК "Прайм" и ТО "ФК "Основа"".

Черненко Татьяна Васильевна. Участница ООО "КСМ-Транс" и ООО "КСМ-Девелопмент".

Копистира Арсений Николаевич. Руководитель ООО "ФК "Основа". Совладелец ООО "Интербуд ТМ". Сын Николая Копистиры.

Возна Наталья Николаевна. Совладелец ООО "КСМ-ГРУПП". Руководитель ООО "КСМ-Девелопмент"

Копистира Сергей Николаевич. Участник ООО "Холд Груп". Сын Николая Копыстиры.

Основными направлениями деятельности компаний группы являются проектирование и строительство жилых массивов (в частности ЖК "Кришталеві джерела"), крупных инфраструктурных объектов, мостов, дорог, сетей, а также проектирование, строительство и реконструкция предприятий по снабжению водой и очистке сточных вод. В рамках бизнес-группы НБУ выделяет небанковскую финансовую группу "Прайм".

Участок передали еще шесть лет назад: что известно

"Город семь лет назад обращался в НАН, что передали ботанический сад и его отремонтировали. Он в плохом состоянии. На это в НАН нам отказали. Почему они так сделали? Теперь оказывается, что они хотели на территории сада строительство начать. Город категорически против этого ", – рассказал депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец.

И хотя строительство в природно-заповедном фонде запрещено законом , шесть лет назад, уже после отказа киевским властям, Ботанический сад подписал договор с частным застройщиком, в котором говорится, что компания будет строить жилую и нежилую недвижимость на территории сада. Таким образом, передать землю киевлянам НАН отказалась, но вместо этого передала участок земли частному застройщику.

Строительство не началось, однако за это время учреждение получило от инвестора наличные, услуги и другие товары (в том числе луковицы тюльпанов и грунт) на 2,6 млн грн. Белоцерковец добавляет: у местных властей нет возможности контролировать работу ботанического сада, также инвестиционные договоры не публикуются . Так что детали соглашения пытаются выяснить, обратившись в Госаудитслужбу.

Заместитель директора ботсада Николай Шумык заявил в эфире Суспільного, что в 2018 году участок ботсада по улице Садово-Ботанической, 1, стал предметом инвестиционного договора с застройщиком, и отметил, что речь шла об упорядочении хозяйственной зоны, а не о возведении жилых домов.

"У нас хозяйственный двор, где находится наш админкорпус, он выходит фасадом на улицу Садово-Ботаническая. И в этой хозяйственной зоне вот после войны как построился этот гараж, здания хозяйственные, админкорпус... так ничего и не ремонтировалось капитально, даже текущий ремонт очень слабенький был. Мы прописали в этом проекте организации территорий капитальный ремонт ботанического сада", – сказал заместитель директора.

По его словам, у них есть, в частности, общежитие, подсобные помещения, примыкающие к их гаражу на хозяйственном дворе. "У нас очень много сотрудников приезжают из сел, поэтому иногда нужно и переночевать. Поэтому есть и такое общежитие. И мы в проекте четко записали: капитальный ремонт и строительство административно-офисных помещений на территории хозяйственной зоны. Это у нас было. Там было несколько инвесторов и было заключено с КСМ Групп это соглашение... И там о жилой застройке речь совершенно не шла", – заверил Шумык.

НАН только в Киеве передала десятки своих участков земли застройщикам. Все это происходят без контроля

Ранее Госаудитслужба публиковала подробный отчет о деятельности НАН. Оказалось, что всего академией было заключено 44 инвестиционных договора. Причем 20 из них заключены в период 2020-2023 годов.

Таким образом, частным инвесторам было передано более 130 га земли. Подавляющее большинство сделок – 34 – предполагает застройку 116 га земли в Киеве. Землю отдают практически за бартер: застройщик передает часть квартир ученым.

Но эта система тоже вызывает много сомнений. Дело в том, что первые инвестиционные соглашения с частными структурами предполагали "обмен" земельных участков по крайней мере 10% помещений для ученых от площади объектов строительства. Преимущественно в качестве квартир для научных работников. Но в дальнейшем этот процент резко сократился. К примеру, в 2023 году по отдельным договорам НАНУ получит только 2% от общей площади застройки.

Напомним, НАН является одним из крупнейших распорядителей государственной собственности в виде недвижимости и земли. На конец 2023 года в активах НАНУ находилось 6893 объекта недвижимости, из которых земельных участков – 458. Остаточная стоимость земли составляла 73,2 млрд грн.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в правительстве обвинили Национальную академию аграрных наук (НААН) в теневой аренде 400 тысяч. га земли. Академия аграрных наук владеет сотнями тысяч гектаров земли. На них должны выращивать агропродукцию, однако, как выяснила Счетная палата, делают это очень плохо. Например, урожайность зерновых и зернобобовых была на 35% ниже средней по Украине, подсолнечника, рапса – на четверть.

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