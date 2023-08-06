"Нравится это России или нет": Буданов заявил, что Украина снова начнет экспортировать зерно
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина снова начнет экспортировать зерно. По его словам, процесс будет возобновлен несмотря на позицию государства-террориста России.
Буданов подчеркнул, что атаки РФ на портовую и зерновую инфраструктуру являются преступлениями против человечности. Об этом он рассказал в интервью болгарскому телеканалу bTV.
Начальник ГУР отметил, что из-за обстрела зерновых терминалов в Украине страдают в первую очередь образом малообеспеченные страны. Также Буданов добавил, что от экспорта украинского продовольствия больше всего зависят страны Азии и Африки.
"В первую очередь следует отметить, что атаки на портовую инфраструктуру, на инфраструктуру хранения зерна – это еще одно свидетельство преступления против человечности. Из-за того, что мы сократили вывоз зерна, страдают главным образом малообеспеченные страны. Страны, которые напрямую зависят от продовольствия из Украины. В основном это страны Азии, Африки", – сказал Буданов.
Вместе с тем он добавил, что Украина прорабатывает определенные шаги, чтобы защититься от российского ракетного террора и возобновить экспорт зерна.
"Мы имеем сейчас то, что количество обращений с начала (ракетного террора портовой инфраструктуры, – ред.) уменьшилось в несколько раз. То есть не удары, а собственно потери. Что касается зерна, то мы снова начнем экспортировать, нравится это России или нет", – подчеркнул начальник ГУР.
Напомним, генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что сейчас необходимо добиться разблокировки портов для всех видов продукции. Из-за ограничения экспорта Украины только сельскохозяйственной продукции наша экономика потеряла примерно в 10% валового внутреннего продукта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередную ночную атаку РФ на Украину, в результате которой была повреждена портовая инфраструктура и ангары с зерном. Он заявил, что страна-агрессор и ее диктатор Владимир Путин таким образом пытаются устроить мировой зерновой кризис, но это "очень-очень опасные надежды".
Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки имеют сведения о том, что Россия готова возобновить переговоры по зерновому соглашению. Это связано с желанием властей РФ возобновить экспорт удобрений и облегчить сельскохозяйственные операции.
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