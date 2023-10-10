Новым морским коридором Украины воспользовались уже 19 кораблей

Уже 19 судов воспользовались новым коридором для входа в черноморские порты Украины, который был открыт благодаря Министерству инфраструктуры и военным.

Утром 10 октября по направлению украинских черноморских портов идет балкер Imperator. Об этом свидетельствуют данные сервисов мониторинга движения судов.

Судно дедвейтом 19 тыс. т под флагом Маршалловых Островов следует из турецкого порта Немрут. Следом за Imperator следует балкер Wu Yang Glory. Это судно под флагом Либерии, дедвейтом 75,5 тыс. т. Оно направляется в Черноморск.

Это уже 18-е и 19-е суда, которые воспользовались временным коридором в Черном море, объявленным Украиной, на вход в порты Великой Одессы.

Видео дня

Одновременно с тем, вышли из одесских гаваней по этому коридору уже 17 судов, включая пять, которые были заблокированы в портах с февраля 2022 года.

Как отмечают эксперты, морской коридор начал действовать благодаря действиям МИУ и морскому фронту, развернутом украинскими войсками, заставив врага отступить и потерять контроль в Черном море.

В то же время, для того чтобы нарастить объем экспорта новым коридором, необходимо усилить ПВО в портах, а также обеспечить безопасность судов в море от мин.