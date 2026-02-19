Новый путь на рынок ЕС: 'Запорожсталь' отгрузила 22 тыс. тонн проката для завода 'Метинвеста' в Румынии

Металлургический комбинат "Запорожсталь" начал поставки горячекатаного проката на румынский завод Metinvest Tubular Iasi, который в конце 2025 года вошел в состав группы "Метинвест". С начала 2026 года отгружено 22 тыс. тонн продукции, а до конца года планируется поставить до 180 тыс. тонн.

Речь идет о горячекатаном прокате из конструкционных марок стали, сертифицированных по европейскому стандарту EN 10025. Продукция предназначена для производства прямошовных труб и профилей.

"Прокат с "Запорожстали" востребован среди европейских и украинских трубников: ежегодно до 80% нашей металлопродукции отгружается именно для изготовления прямошовных труб и профилей. Мы рады приветствовать румынских трубников в Группе "Метинвест" и налаживать новый формат сотрудничества", – говорит и.о. генерального директора предприятия Тарас Шевченко.

Горячекатаный прокат из спокойных конструкционных сталей используется в трубной отрасли благодаря механическим свойствам, обеспечивающим прочность и надежность изделий, устойчивость к нагрузкам и работу под давлением.

По словам генерального директора Metinvest Tubular Iasi Космина Томы, прокат "Запорожстали" применяется для производства круглых, профильных и прямоугольных сварных труб, соответствующих стандартам EN 10219 и EN 10217. Такая продукция используется в энергетике, геотермальной инженерии, строительстве и системах пожаротушения.

Крупнейшими потребителями труб румынского завода является внутренний рынок Румынии, а также компании из Венгрии, Чехии, Польши и Словакии.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова еще до войны начал строить мост между металлургией Украины и ЕС. Для этого компания приобрела завод в Румынии: он стал возможностью загрузить работой сразу два предприятия – в Яссах и Запорожье. Это также часть "Метинвеста" в послевоенное восстановление, ведь продукция завода будет востребована не только в ЕС, а будет востребована и при восстановлении поврежденной боевыми действиями инфраструктуры и промышленности Украины.