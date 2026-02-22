Новые правила диспетчеризации не должны наказывать электростанции за поврежденные сети, – Конеченков

Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявляет о рисках для производителей электроэнергии в случае внедрения для них механизма передиспетчеризации без решения вопроса компенсации расходов.

Председатель правления Ассоциации Андрей Конеченков рассказал, что передиспетчеризация означает новые правила изменения объемов генерации электроэнергии станциями в зависимости от ситуации с сетями.

По его словам, передиспетчеризация непосредственно влияет на работу и финансовое обеспечение электростанций, особенно в условиях военных рисков и повреждения сетевой инфраструктуры.

"Передиспетчеризация – это срочное изменение (режима работы - ред.) непосредственно для производителей электроэнергии", – сказал Конеченков.

Он привел пример, когда ветроэлектростанция планирует работать в определенном режиме, но из-за обстрела сетей такая возможность теряется и нести ответственность за это придется производителю.

"Диспетчер ограничивает производство для того, чтобы разгрузить и стабилизировать работу сети. Но все финансовые затраты ложатся именно на ту ветроэлектростанцию, которая остановила работу. И это не только ветростанция, это любой энергетический объект", – сказал Конеченков.

Таким образом, речь идет не только о технической балансировке энергосистемы, но и о распределении финансовой ответственности в случаях вынужденных ограничений генерации из-за повреждения сетей или других системных обстоятельств.

В Ассоциации отмечают, что ключевым является вопрос справедливого распределения расходов между всеми участниками рынка за счет тарифа Укрэнерго на диспетчеризацию.

"Главное в этом, чтобы решить проблему, что если возникает такая ситуация, отвечал не тот энергетический объект, который пострадал в первую очередь, а чтобы отвечал весь рынок. И рынок может отвечать за счет тарифа на диспетчерское управление", – добавил он.

По мнению Конеченкова, механизм передиспетчеризации должен быть интегрирован в действующую рыночную модель таким образом, чтобы расходы, связанные с урегулированием системных ограничений, покрывались через тариф на диспетчерское управление, а не перекладывались на отдельные электростанции.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Юрию Власенко в связи с инициативой НЭК "Укрэнерго" по внедрению механизма передиспетчеризации и внесения изменений в Правила рынка.