Новые квоты ЕС могут усугубить кризис в украинской металлургии на долгие годы – "Метинвест"

Украинская металлургия оказалась в критическом состоянии из-за российских атак на предприятия и новых торговых ограничений со стороны ЕС. Если Брюссель не пересмотрит квоты на украинскую сталь, нынешнее падение производства может повлиять на доступ Украины к европейскому рынку на следующие 5–10 лет.

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Об этом заявил руководитель офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз в интервью польскому порталу Strefa Biznesu.

По его словам, ситуация в отрасли настолько сложна, что уже возникает вопрос о выживании украинской сталелитейной промышленности. После серии российских атак "Запорожсталь", "Каметсталь" и другие крупные производственные мощности понесли значительные повреждения и остановки.

Водовиз подчеркнул: металлургические предприятия невозможно просто остановить на длительное время, а затем без значительных затрат вернуть к работе. Повреждения печей, энергетики и другой инфраструктуры требуют сложного и дорогостоящего восстановления.

Одновременно отрасль сталкивается с ограничениями на ключевом для неё европейском рынке: ЕС планирует ограничить общий импорт стали примерно 18 млн тонн, распределяя этот объём между странами по квотам. Для Украины предусмотрено около 600 тыс. тонн.

В "Метинвесте" считают такое распределение несправедливым, учитывая условия, в которых работает украинская промышленность. "В Украине война. Мы думаем не о том, как конкурировать, а о том, как выжить", — отметил Водовиз.

Особое беспокойство вызывает предстоящий пересмотр квот. По его словам, в декабре ЕС будет оценивать объемы украинских поставок за предыдущие шесть месяцев и на этой основе определять дальнейшие условия. Из-за российских ударов и остановки предприятий украинский экспорт в этот период закономерно будет ниже: Водовиз предупреждает, что использование таких показателей в качестве базы может зафиксировать заниженные квоты на длительный период до 5–10 лет.

Ограничения уже сказываются не только на украинских предприятиях. Например, "Метинвест" приобрел трубный завод в Румынии, который должен был получать листовой прокат от "Запорожстали". Из-за квот и проблем с производством в Украине предприятие работает с меньшей загрузкой и, по словам Водовиза, в случае дефицита сырья может просто остановиться.

Дополнительным вызовом является CBAM. В "Метинвесте" считают, что применение европейского углеродного механизма к украинским предприятиям должно учитывать военные условия и отсутствие доступа к тем же программам декарбонизации, которыми пользуются производители ЕС.

"Мы готовы сокращать выбросы, но пока не имеем на это средств", — отметил Водовиз и призвал рассмотреть временный специальный режим для Украины.

Он также подчеркнул, что сохранение украинской металлургии отвечает интересам самого Евросоюза, ведь отрасль обеспечивает рабочие места, налоги и экспортную выручку, а ее дальнейшее сокращение увеличит потребность Украины во внешней финансовой поддержке.

По словам Водовиза, до полномасштабной войны металлургия была одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине, а общие бюджетные поступления от отрасли и связанных с ней секторов составляли около 200 млрд грн. Поэтому в "Метинвесте" призвали Брюссель при пересмотре квот не ориентироваться исключительно на нынешние объемы производства, искусственно сниженные российскими ударами, а учесть исторические поставки Украины и особые условия военного времени.

Ключевой задачей отрасли Водовиз назвал сохранение производственной базы и доступа к рынку ЕС, поскольку без этого восстановление украинской металлургии после войны будет значительно сложнее.

Напомним, за 2022–2025 годы "Метинвест" инвестировал в развитие предприятий 43,6 млрд грн и уплатил более 82,2 млрд грн налогов. Кроме того, с начала войны компания направила более 10 млрд грн на помощь Украине и её гражданам, из которых 7,3 млрд грн — на нужды Сил обороны в рамках инициативы "Стальной фронт".