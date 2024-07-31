Никто из европейских энергетиков не смог бы так восстанавливать энергосистему, как украинские, – Рябчин

Никто из европейских энергетиков не мог бы так работать над восстановлением энергосистемы, как украинские специалисты.

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Об этом заявил бывший замминистра энергетики Украины Алексей Рябчин.

Он пояснил, что нельзя быстро восстановить энергосистему, которая пострадала в результате массированных атак, потому что есть много процессов, которым нужно время.

"Это требует времени, усилий, денег, людей, которые определенным образом монтируют, а затем этим управляют. Это сложные процессы. И, поверьте, я общаюсь со многими европейскими энергетиками – никто бы такого не сделал, как делают наши украинцы", – сказал бывший замминистра энергетики.

Рябчин подчеркнул, что сейчас идет перестройка энергосистемы в сложнейших военных условиях. Он также добавил, что нужно быть благодарными международным партнерам, помогающим оборудованием и кредитами.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что все украинские энергетики работают без выходных, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.