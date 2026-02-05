Нерешенные долги разрушают украинский энергорынок, – Плачков

Долги в энергетическом секторе Украины накапливались годами и были проигнорированы в критический момент реформирования рынка.

Видео дня

Об этом заявил президент Украинской энергетической ассамблея, экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

"Смотрите, это такой вопрос нужно много времени обсуждать. Эти же долги не появились вчера, позавчера и не в 2022 году. Они сейчас только увеличиваются", – отметил Плачков.

Он подчеркнул, что масштаб задолженности был значительным еще до начала полномасштабной войны.

"На начало войны долгов было более 100 млрд", – сказал он.

По мнению экс-министра, одной из ключевых причин углубления долгового кризиса стало введение новой модели рынка без предварительной очистки от старых долгов. Он подчеркнул, что тогда существовала возможность решить проблему, но этого не сделали.

"Надо было в то время их решать, надо было входить в рынок после того, как решить вопрос долгов, а это можно было решить", – подчеркнул он.

Напомним, по мнению директора энергетических программ Центр Разумкова Владимира Омельченко, долговой кризис на рынке электроэнергии за прошлый год резко углубился из-за неплатежей со стороны так называемых "защищенных" потребителей.