Некоторым чиновникам в Украине будут платить повышенные зарплаты по новым правилам

В Украине усовершенствовали механизм начисления зарплат госслужащим на прифронтовых территориях, где идут обстрелы. Им платят по повышенной ставке, однако для этого всех сотрудников вносят в специальные списки. Теперь такие списки можно будет формировать и утверждать значительно быстрее.

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Соответствующие изменения утвердил Кабинет министров 12 июля. Об этом сообщили в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Речь идет и о государственных служащих, и о работниках государственных учреждений. "Ранее список работников соглашался с соответствующей областной военной администрацией. Теперь, чтобы этот процесс проходил более оперативно, перечень будут согласовывать районные военные администрации", – объяснили в Кабмине.

Повышение зарплат тем, кто работает в условиях интенсивных обстрелов и на территориях боевых действий, предусмотрено измененной системой оплаты труда госслужащих. Ее внедрили с 2024 года.

В рамках этой системы предусмотрена возможность увеличивать вдвое размер надбавки за работу во время интенсивных обстрелов на территориях, где ведутся активные боевые действия. Увеличение производится в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы. А должностные оклады определяются с учетом коэффициента 3 в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы.

Список работ, за которые выплачивается такая надбавка, определяется в военной администрации, ранее областной, а теперь районной. Они же согласовывают перечень конкретных работников.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Минфин "рассекретил" зарплаты чиновников по новой системе. Теперь посмотреть суммы может каждый украинец.

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