Минфин "рассекретил" зарплаты чиновников из-за новой системы: посмотреть суммы сможет каждый украинец

В Украине продолжает функционировать новая система оплаты труда в государственном секторе, внедренная для обеспечения прозрачности и эффективного использования бюджетных средств. Зарплату украинских чиновников может пересмотреть любой с помощью грейдовой системы и аналитического инструмента "дашборд".

Об этом сообщило Министерство финансов Украины. "С начала 2024 года в Украине изменены подходы к оплате труда в рамках реформы системы оплаты труда государственных служащих, целью которых является повысить предсказуемость, прозрачность и справедливость заработной платы и усовершенствовать эффективность менеджмента в государственном секторе", – говорится в сообщении.

Министерство финансов Украины разработало и обнародовало аналитический инструмент, известный как "дашборд", предоставляющий информацию об оплате труда и количестве работников в государственных органах, местных госадминистрациях и органах судебной власти. Этот инструмент позволяет отслеживать средние зарплаты на уровне должностей и обеспечивает эффективное использование государственных средств.

Заместитель министра финансов Роман Ермоличев подчеркнул, что эффективность государственного органа зависит от качества его работников, и новая система классификации должностей играет немаловажную роль в обеспечении адекватной оплаты труда. Он также отметил, что целевыми задачами Минфина является обеспечение прозрачности и справедливости оплаты труда, предотвращение злоупотреблений с надбавками и уменьшение текучести кадров в государственном секторе.

Одновременно с реформой системы оплаты труда Министерство финансов усовершенствует программные средства в сфере публичных финансов. В частности, введена автоматизированная информационная система онлайн-взаимодействия с распорядителями средств государственного бюджета, позволяющая автоматизировать процессы сбора данных о затратах на оплату труда для дальнейшего анализа.

Новая система оплаты труда в украинском государственном секторе направлена на внедрение прозрачных и справедливых принципов, отвечающих международным стандартам. Эти шаги помогают увеличить доверие общественности к управлению государственными финансами и повышают эффективность использования бюджетных средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине бюджет получает больше средств в качестве налога на прибыль предприятий. При этом налог на добавленную стоимость с импорта больше, чем налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров.

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