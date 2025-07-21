Нефтяной магнат поплатился за участие в "теневом флоте" России: ЕС применил санкции

Европейский Союз (ЕС) ввел санкции против известного иранского нефтяного трейдера Хоссейна Шамхани и нескольких его компаний. Он активно помогал РФ зарабатывать не нефти в обход санкции. Эти меры стали частью 18-го пакета ограничений ЕС.

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Как указано в официальном журнале ЕС, Хоссейн Шамхани, чей отец является старшим советником Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, был добавлен в санкционный список за его роль в торговле российской нефтью. Кроме того, Шахмани называют "ключевым игроком так называемого теневого флота России".

Детали

В сообщении ЕС также указаны компании, связанные с Шамхани. В частности, отмечается, что трейдер:

использует компанию Milavous Group Ltd для смешивания сырой нефти с различными нефтепродуктами из России и ребрендинга для экспорта, скрывая тем самым их происхождение;будучи директором компании Admiral Shipping, занимается транспортировкой и продажей российской сырой нефти.

"Таким образом, Хоссейн Шамхани задействован в секторе экономики, обеспечивающем существенный источник дохода правительству Российской Федерации, ответственной за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине", – резюмируют в ЕС.

В 2024 году в Bloomberg выяснили, что сеть Шамхани стала крупным игроком в экспорте российской и иранской нефти. Она также учредила хедж-фонд с офисами в Лондоне, Дубае и Женеве для управления доходами.

"В Дубае и торговых кругах по всему миру мало кто знает настоящую личность Шамхани, и он широко известен только как Гектор. Еще меньше людей в полной мере осознают масштабы его международной сети", – говорилось в расследовании.

Источники агентства отмечали, что империя Шамхани обеспечивает "значительные объемы мирового экспорта" иранской и российской нефти. Компании также продают нефть и нефтепродукты из стран, не попавших под санкции, смешивают сырье из различных юрисдикций. Поэтому даже покупатели, которые тестируют баррели, могут не определить страну происхождения, рассказывали источники.

Потолок цен на нефть для России изменили

Ключевое положение 18-го пакета санкций ЕС против РФ – снижение ценового потолка для российской нефти, однако не с 60 до 45 долл. за баррель, как планировалось ранее. Лимит стл динамичным, а не фиксированным на конкретной сумме – он будет меняться вместе с ситуацией на рынке:

ограничение цен установлено на уровне "минус 15%" к средней рыночной цене сырой нефти за предыдущие три месяца;

сырой нефти за предыдущие три месяца; начальная цена – 47 долл. за баррель;

пересмотр цены будет происходить каждые шесть месяцев.

Потолок цен на российскую сырую нефть, продаваемую морским путем, был введен странами ЕС и "Большой семерки" (G7) в декабре 2022 года. Главная цель – сократить доходы Кремля от продажи нефти, при этом сохраняя стабильность мировых поставок и предотвращая глобальный дефицит энергоресурсов.

С декабря 2022 года ценовой лимит был установлен на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года ограничение также распространилось на нефтепродукты: 100 долл. за баррель для дизтоплива; 45 долл. – для мазута.

Если Россия пытается продать топливо дороже установленного лимита, танкерам, страховым компаниям и кредиторам запрещено обслуживать такие поставки. Именно поэтому РФ и ее сообщники всячески пытаются скрыть происхождение сырья.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за нового ценового потолка на нефть Россия может потерять до 30 млрд долларов уже к концу 2025 года. Если санкционный механизм будет реализован в полном объеме, Кремль ежемесячно будет терять миллиарды на каждом барреле.

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