Недвижимость, миллионы долларов и новый Porsche: что скандальная Крупа показала в декларации после выхода из СИЗО

Бывшая главный врач Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа, которую подозревают в незаконном обогащении, с существенным опозданием опубликовала декларацию о доходах за 2024 год. В ней она указала изъятые детективами наличные средства, а также новую недвижимость и элитное авто.

Декларация Крупы появилась в Едином государственном реестре 18 января. Следует отметить, что срок декларирования истек еще 1 апреля 2025 года, когда она находилась в следственном изоляторе.

Что задекларировали

Из декларации видно, что в 2024 году список недвижимости, принадлежащей Татьяне Крупе и ее мужу Владимиру, увеличился до 66 объектов. В частности они приобрели три земельных участка общей площадью 6,35 га.

Кроме того, муж экс-главы МСЭК пополнил свой автопарк – до Porsche Cayenne (2019 года выпуска) купил новый Porsche Cayenne стоимостью 6,78 млн грн.

Зарплата Крупы в 2024 году составила 354 тыс. грн, а общие доходы – 2,02 млн грн, а ее мужа – 5,21 млн грн (зарплаты Владимир Крупа не имел). В то же время на банковских счетах супруги хранили:

3,88 млн грн;

$230 тыс;

52,1 тыс. евро;

3,4 тыс. польских злотых.

Внезапное "обогащение"

Интересно, что в 2024 году супруги разжились существенными активами, которые по "случайности" в октябре-2024 были изъяты правоохранителями в рамках антикоррупционного расследования. В частности Татьяна Крупа указала своей собственностью:

брендовые серьги Dior с драгоценными камнями (700,7 тыс. грн );

); женские часы Rolex (405 тыс. грн);

наличные – $93 тыс. и 2 тыс. евро.

Еще больше наличных Крупа задекларировала на своего мужа: $3,17 млн, 135,2 тыс. евро и 1,19 млн грн. Сначала женщина отрицала, что все средства принадлежат ее семье (говорила, что частично это деньги знакомых).

Сейчас все активы изъяли как вещественные доказательства в уголовном производстве о незаконном обогащении. Антикоррупционные органы выясняют происхождение этих средств.

Что предшествовало

4 октября 2024 года руководительницу Хмельницкой областной МСЭК и депутата местного облсовета Татьяну Крупу и ее сына Александра, который находился на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, уличили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков были обнаружены наличные в разных валютах на 6 млн долларов.

7 октября Печерский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения 500 млн грн залога. Позже стало известно, что почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – порой сотни тысяч гривен в год.

По материалам суда, с ноября 2020 года врач приобрела активов стоимостью 137 млн грн, законность оснований для владения которыми не смогла подтвердить. По официальным документам, Крупа и ее близкие родственники имеют в собственности не только десятки земельных, но и собственные электростанции.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября 2025 года Крупа вышла из СИЗО. Следственный судья изменила ей меру пресечения в виде содержания под стражей на залог в размере 20 млн грн.

