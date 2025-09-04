Размер залога - 20 млн грн: экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу выпустили из-под стражи

Депутата Хмельницкого областного совета и бывшую руководительницу Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК)Татьяну Крупу освободили из-под стражи. Высший антикоррупционный суд изменил ей меру пресечения на залог в 20 миллионов гривен.

Видео дня

Она находилась под стражей 11 месяцев, в ВАКСе отметили, что максимальный срок содержания в СИЗО на досудебном – 12 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Сегодня, 4 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о продлении меры пресечения бывшей руководительнице МСЭК (Медико-социальной экспертной комиссии) Хмельницкой области. Так, меру пресечения в виде содержания под стражей следственный судья изменила на залог в размере 20 000 000 грн", – говорится в сообщении.

В то же время к Крупе применили ряд ограничений: она не может покидать пределы Хмельницкого, должна воздерживаться от общения с определенными лицами, сообщать об изменении места жительства, сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет. Также она обязана прибывать по вызову к следователю, прокурору или в суд и выполнять возложенные на нее обязанности как минимум до 4 ноября 2025 года.

В суде напомнили, что согласно Уголовному процессуальному кодексу, максимальный срок пребывания под стражей подозреваемого во время досудебного расследования по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях составляет 12 месяцев.

Что предшествовало

4 октября 2024 года руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу и ее сына Александра, который находился на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, уличили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков были обнаружены наличные в разных валютах на 6 млн долларов.

7 октября Печерский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения 500 млн грн залога. Позже стало известно, что почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – порой сотни тысяч гривен в год.

По материалам суда, с ноября 2020 года врач приобрела активов стоимостью 137 млн грн, законность оснований для владения которыми не смогла подтвердить. По официальным документам, Крупа и ее близкие родственники имеют в собственности 39 земельных участков на 27,885 га, электростанции и миллионы гривен наличными. По декларации Крупы за 2023 год, только по месту основной работы главврач получила 597 300 грн.

Татьяна Крупа будет оставаться главой Хмельницкой МСЭК до ноября 2025 года, несмотря на продолжающееся расследование относительно возможного незаконного обогащения. Объясняется это тем, что контракт с ней был заключен еще в ноябре 2020 года сроком на пять лет – с 3 ноября 2020 года по 2 ноября 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!