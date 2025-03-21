НБУ хочет смягчить валютные ограничения для привлечения капитала в Украину, – Николайчук

Национальный банк Украины хочет смягчать валютные ограничения, чтобы привлечь в Украину капитал.

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

"Потребность использовать инструмент валютных ограничений до сих пор есть. Однако НБУ постепенно их смягчает согласно утвержденной в июне 2023 года стратегии. Находимся на втором этапе ее реализации. То есть концентрируемся на упрощении доступа к торговому финансированию, управлении валютными рисками банков и возможности платить проценты по старым долгам", – сказал он.

Николайчук добавил, что в ближайшее время НБУ хочет презентовать точечные решения, которые будут направлены на увеличение возможностей по продвижению украинской продукции на внешних рынках.

"Хотим изменить фокус: делать шаги валютных смягчений на основе стимулов, связанных либо с привлечением дополнительного капитала в Украину, либо с расширением возможностей продвижения нашей продукции на внешние рынки", – подчеркнул замглавы НБУ.

Ранее представители бизнеса попросили Национальный банк Украины смягчить валютные ограничения и разрешить выплачивать долги по импорту товаров, а также расширить действующий лимит по погашению процентов по кредитам.