'НБУ достиг определенных успехов': KPMG оценил влияние валютных ограничений на работу бизнеса

В KPMG заявили, что Национальный банк Украины добился определенных успехов в ослаблении валютных ограничений и сейчас работает над дорожной картой их дальнейших послаблений.

Об этом в своей колонке рассказал советник KPMG Law Ukraine Богдан Шишковский.

По его словам, за последний год Нацбанк достиг незначительных, но конкретных успехов в ослаблении валютных ограничений относительно нескольких инструментов, в частности, позволил при определенных условиях погашения процентов по некоторым договорам кредитования и ссуд, заключенным с иностранными инвесторами. В то же время дивиденды, как основной инструмент возврата инвестиций за границу, сейчас, к сожалению, инвесторы не могут использовать.

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"В целом, полное снятие ограничений на репатриацию дивидендов замелькало на горизонте, но следует ожидать такого снятия учитывая, что приоритет будущих ослаблений валютных ограничений сдвинут на более поздний, чем ранний срок", – подчеркнул Шишковский.

Советник также отметил, что в настоящее время НБУ рассматривает репатриацию дивидендов только относительно "новых" инвестиций как наиболее потенциальный вариант ввиду дальнейшего восстановления Украины. Он добавил, что несмотря на то, что бизнес надеется на смягчение валютных ограничений, НБУ все еще остается осторожным сроков реализации таких шагов.

"Чтобы развеять волнение инвесторов и придать больше ясности, НБУ разрабатывает дорожную карту возможных мер по ослаблению валютных ограничений. Но установление конкретных дат для таких мер состоится постепенно", – подытожил Шишковский.

Напомним, НБУ смягчил валютные ограничения для государственных компаний.