"Было вынесено решение": Свириденко раскрыла позицию по отказу Кабмина назначить Цивинского главой БЭБ

Новая премьер-министр Украины Юлия Свириденко считает законным отказ предыдущего состава правительства во главе с Денисом Шмыгалем назначить избранного главу Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского на должность. Будет ли новый состав Кабмина возвращаться к этому вопросу, она не уточнила.

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Об этом Свириденко заявила 17 июля в Верховной Раде перед своим назначением. Народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") опубликовал соответствующее видео:

"Что касается процедуры по БЭБ, то она была выполнена в соответствии с законами и нормативными актами. Нами было вынесено решение. Мы как члены правительства рассмотрели это решение, и каждый из нас имел возможность выразить свою позицию – воздержаться, проголосовать "за" или отказаться", – заявила Свириденко в ответ на вопрос собирается ли новое правительство назначить главу БЭБ.

"Выборы" главы БЭБ: контекст

Цивинский 24 июня победил в открытом конкурсе по отбору главы БЭБ. После решения комиссии, которая проводила конкурс, 30 июня правительство получило соответствующие документы и стартовал 10-дневный срок, отведенный на решение о назначении.

В комиссию вошли шесть представителей. Трое из них – от западных партнеров, и они имели решающий голос. Еще трех членов комиссии предложил Кабмин. За Цивинского проголосовали именно "международники".

Однако 9 июля Кабинет министров направил конкурсной комиссии решение об отклонении кандидатуры Цивинского и отказе назначать его главой БЭБ. Конкурсная комиссия в тот же день ответила на письмо, пообещав рассмотреть предоставленную информацию.

А уже 14 июля комиссия вернула объяснительное письмо Кабмину и отказалась пересматривать свое решение. С таким решением согласились как украинские члены комиссии, так и "международники".

Кабмин аргументировал свой отказ "дополнительными данными от СБУ". Впрочем, сам Цивинский отмечал, что его это удивляет, т.к. он уже в течение 10 лет проходил все проверки СБУ и имеет доступ к гостайне.

По данным комиссии, Цивинский имеет родственников в РФ. Сам он рассказывал, что речь идет о его биологическом отце, с которым они не общается по меньшей мере 10 лет. Кроме того, глава комиссии Лаура Штефан отмечала, что информация от СБУ "не свидетельствовала о какой-то угрозе от кого-либо из кандидатов".

Напомним, с самого начала правительство выбрало комиссию для конкурса с опозданием на полтора месяца. Она начала работу в декабре 2024-го. Было получено 43 заявки от кандидатов. Большую часть отсеяли по результатам тестов на знание законодательства и профессиональных навыков.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее депутаты Верховной Рады зарегистрировали постановление с требованием к Кабмину немедленно выполнить закон и назначить главу Бюро экономической безопасности. Нардепы напомнили, что реформа БЭБ – это часть обязательств Украины перед МВФ и в рамках Ukraine Facilities.

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