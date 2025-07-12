"Евросолидарность" и "Голос" зарегистрировали проект Постановления о назначении главой БЭБ победителя конкурса Цивинского

Народные депутаты из фракций "Европейская Солидарность" и "Голос" зарегистрировали проект Постановления ВР с требованием к Правительству немедленно выполнить нормы закона и назначить руководителя БЭБ, определенного на прозрачном и честном конкурсе. Об этом в соцсетях сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, сообщает "Европейская Солидарность".

Видео дня

"Речь не о фамилиях, а о принципах. Мы не знакомы с господином Цивинским, но он победил на прозрачном конкурсе с участием международных и украинских экспертов, этот конкурс приветствовали послы G7", – отмечает Геращенко.

Она напомнила, что реформа БЭБ – это часть наших обязательств перед МВФ и в рамках Ukraine Facilities.

"Украина критически зависит от западной финансовой поддержки, наглый срыв конкурса на фоне конференции в Риме – это сознательный подрыв доверия партнеров и гвоздь в нашу евроинтеграцию", – считает народный депутат.

"Наш долг – строить демократическую цивилизованную страну, спасибо всем ответственным депутатам, которые поддержали нашу инициативу в рамках парламентского контроля над правительством", – пишет Ирина Геращенко.

Ранее лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко во время брифинга заявил, что правительство должно назначить главой БЭБ Александра Цивинского – победителя конкурса в соответствии с действующим законодательством. Пятый Президент подчеркнул, что сорванное назначение разрушает доверие западных партнеров и вредит инвестиционным перспективам Украины.

Он также отметил, что дал поручение представителям фракции зарегистрировать проект Постановления Верховной Рады Украины с требованием немедленно утвердить на заседании правительства Александра Цивинского руководителем БЭБ.

"Мы официально обращаемся в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела, регистрации в ЕРДР для того, чтобы установить, кто именно совершил самоуправство, позволил себе, вопреки закону, не назначать Александра Цивинского, и привлечь их к уголовной ответственности. Действия Кабинета министров, которые, я имею основания это утверждать, вдохновлены Офисом президента, должны получить тщательную и справедливую международную оценку наших партнеров. К сожалению, это нанесет очень серьезный ущерб Украине и нашему сотрудничеству с партнерами, потому что первое, к чему это приводит, это подрывает доверие не просто к украинской власти, а доверие к Украинскому государству", – отметил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко прокомментировал обыски у Шабунина.