Налоговая служба будет по-новому получать данные об украинцах от пограничников: что это означает
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Государственная пограничная служба (ГПСУ) автоматизирует передачу информации налоговым органам о пересечении границы украинскими гражданами. Данные будут передаваться мгновенно через защищенные цифровые каналы, что ускорит их обработку и облегчит работу пограничников.
Как сообщили в ГПСУ, между двумя ведомствами был подписан договор и протокол об автоматизированном электронном обмене информацией. Цель нововведения – отказ от бумажной переписки и обработки запросов в ручном режиме.
Что изменится для граждан и бизнеса
В ведомствах заверили, что нововведение не означает введение новых проверок или дополнительных ограничений:
- условия пересечения границы не меняются – правила пропуска остаются прежними;
- расширение правовых полномочий ни одного из ведомств не предусматривается – обмен данными будет происходить исключительно в рамках действующего законодательства;
- все запросы будут подписываться квалифицированной электронной подписью (КЭП), формироваться только на законных основаниях, а действия должностных лиц будут фиксироваться в электронных журналах аудита.
Зачем нужен автоматический обмен
По словам руководителей ведомств, цифровизация межведомственного взаимодействия позволит решить несколько ключевых задач.
- Борьба с теневой экономикой
Как отметила глава ГНС Леся Карнаух, налоговая сможет значительно быстрее выявлять схемы "серого" импорта и экспорта, фиктивные операции, факты уклонения от уплаты налогов, а также точнее определять налоговое резидентство лиц.
- Снижение нагрузки на пограничников
И.о. председателя ГПСУ Валерий Вавринюк подчеркнул, что автоматизация избавит сотрудников ГПСУ от необходимости вручную обрабатывать тысячи запросов, снизит нагрузку на персонал и ускорит работу обеих служб.
Как уже сообщал OBOZ.UA, во время военного положения не все украинские пенсионеры могут беспрепятственно выезжать за границу, ведь для бывших военных, сотрудников правоохранительных органов и других военнообязанных могут действовать отдельные ограничения. Перед поездкой стоит проверить свой статус через "Резерв+" или ТЦК, поскольку наличие пенсионного удостоверения само по себе не гарантирует права на выезд из Украины.
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