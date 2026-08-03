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Налоговая служба будет по-новому получать данные об украинцах от пограничников: что это означает

Станислав Кожемякин
Экономика
2 минуты
1,0 т.
Иллюстрация — работа пограничной службы
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Государственная пограничная служба (ГПСУ) автоматизирует передачу информации налоговым органам о пересечении границы украинскими гражданами. Данные будут передаваться мгновенно через защищенные цифровые каналы, что ускорит их обработку и облегчит работу пограничников.

Как сообщили в ГПСУ, между двумя ведомствами был подписан договор и протокол об автоматизированном электронном обмене информацией. Цель нововведения – отказ от бумажной переписки и обработки запросов в ручном режиме.

Что изменится для граждан и бизнеса

В ведомствах заверили, что нововведение не означает введение новых проверок или дополнительных ограничений:

  • условия пересечения границы не меняются – правила пропуска остаются прежними;
  • расширение правовых полномочий ни одного из ведомств не предусматривается – обмен данными будет происходить исключительно в рамках действующего законодательства;
  • все запросы будут подписываться квалифицированной электронной подписью (КЭП), формироваться только на законных основаниях, а действия должностных лиц будут фиксироваться в электронных журналах аудита.

Зачем нужен автоматический обмен

По словам руководителей ведомств, цифровизация межведомственного взаимодействия позволит решить несколько ключевых задач.

  • Борьба с теневой экономикой

Как отметила глава ГНС Леся Карнаух, налоговая сможет значительно быстрее выявлять схемы "серого" импорта и экспорта, фиктивные операции, факты уклонения от уплаты налогов, а также точнее определять налоговое резидентство лиц.

  • Снижение нагрузки на пограничников

И.о. председателя ГПСУ Валерий Вавринюк подчеркнул, что автоматизация избавит сотрудников ГПСУ от необходимости вручную обрабатывать тысячи запросов, снизит нагрузку на персонал и ускорит работу обеих служб.

Как уже сообщал OBOZ.UA, во время военного положения не все украинские пенсионеры могут беспрепятственно выезжать за границу, ведь для бывших военных, сотрудников правоохранительных органов и других военнообязанных могут действовать отдельные ограничения. Перед поездкой стоит проверить свой статус через "Резерв+" или ТЦК, поскольку наличие пенсионного удостоверения само по себе не гарантирует права на выезд из Украины.

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