Налоговая служба будет по-новому получать данные об украинцах от пограничников: что это означает

Государственная пограничная служба (ГПСУ) автоматизирует передачу информации налоговым органам о пересечении границы украинскими гражданами. Данные будут передаваться мгновенно через защищенные цифровые каналы, что ускорит их обработку и облегчит работу пограничников.

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Как сообщили в ГПСУ, между двумя ведомствами был подписан договор и протокол об автоматизированном электронном обмене информацией. Цель нововведения – отказ от бумажной переписки и обработки запросов в ручном режиме.

Что изменится для граждан и бизнеса

В ведомствах заверили, что нововведение не означает введение новых проверок или дополнительных ограничений:

условия пересечения границы не меняются – правила пропуска остаются прежними ;

; расширение правовых полномочий ни одного из ведомств не предусматривается – обмен данными будет происходить исключительно в рамках действующего законодательства ;

; все запросы будут подписываться квалифицированной электронной подписью (КЭП), формироваться только на законных основаниях, а действия должностных лиц будут фиксироваться в электронных журналах аудита.

Зачем нужен автоматический обмен

По словам руководителей ведомств, цифровизация межведомственного взаимодействия позволит решить несколько ключевых задач.

Борьба с теневой экономикой

Как отметила глава ГНС Леся Карнаух, налоговая сможет значительно быстрее выявлять схемы "серого" импорта и экспорта, фиктивные операции, факты уклонения от уплаты налогов, а также точнее определять налоговое резидентство лиц.

Снижение нагрузки на пограничников

И.о. председателя ГПСУ Валерий Вавринюк подчеркнул, что автоматизация избавит сотрудников ГПСУ от необходимости вручную обрабатывать тысячи запросов, снизит нагрузку на персонал и ускорит работу обеих служб.

Как уже сообщал OBOZ.UA, во время военного положения не все украинские пенсионеры могут беспрепятственно выезжать за границу, ведь для бывших военных, сотрудников правоохранительных органов и других военнообязанных могут действовать отдельные ограничения. Перед поездкой стоит проверить свой статус через "Резерв+" или ТЦК, поскольку наличие пенсионного удостоверения само по себе не гарантирует права на выезд из Украины.

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