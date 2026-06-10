Не всех пенсионеров будут выпускать за границу: кому и по каким причинам могут отказать

Во время военного положения не все украинские пенсионеры могут беспрепятственно выезжать за границу, ведь для бывших военных, правоохранителей и других военнообязанных могут действовать отдельные ограничения. Перед поездкой стоит проверить свой статус через "Резерв+" или ТЦК, поскольку наличие пенсионного удостоверения само по себене гарантирует права на выезд из Украины.

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Об этом рассказали юристы профильного портала "На пенсии". По их словам, право на выезд зависит не только от возраста или наличия пенсионного удостоверения, но и от статуса человека, его пребывания на воинском учете и занимаемых должностей в государственных органах.

Во время действия военного положения в Украине применяются особые правила пересечения границы. Поэтому сам факт назначения пенсии не означает автоматического снятия всех ограничений. Особенно это касается лиц, вышедших на пенсию за выслугу лет. К такой категории относятся бывшие военнослужащие, правоохранители и представители других силовых структур.

Даже после завершения службы они могут оставаться военнообязанными и находиться на воинском учете. В таком случае на них могут распространяться действующие правила относительно выезда мужчин за пределы Украины. Чаще всего вопросы возникают у бывших работников силовых ведомств, речь идет о:

бывших военнослужащих;

пенсионерах Министерства внутренних дел;

представителях других правоохранительных органов;

лицах, которые получают пенсию за выслугу лет.

Если такой человек продолжает состоять на воинском учете, для выезда могут действовать дополнительные требования или ограничения. Отдельные правила распространяются не только на военнообязанных пенсионеров. Без специальных оснований или разрешений выезд за границу ограничен для:

членов Кабинета Министров Украины;

руководителей министерств и центральных органов исполнительной власти;

их заместителей;

руководства Офиса Президента Украины;

работников Аппарата Верховной Рады;

должностных лиц Совет национальной безопасности и обороны Украины;

сотрудников Служба безопасности Украины;

руководства Национальный банк Украины;

народных депутатов;

судей Верховного и Конституционного судов;

прокуроров Офиса Генерального прокурора;

руководителей государственных предприятий и государственных органов общегосударственного уровня.

Для таких категорий лиц действует отдельный порядок выезда во время военного положения. Отдельные правила могут касаться и женщин, состоящих на воинском учете. В частности, дополнительные условия могут действовать для:

медицинских работниц;

фармацевток;

бывших военнослужащих;

других женщин, имеющих статус военнообязанных.

В таких случаях перед планированием поездки рекомендуется заранее уточнить свой статус и наличие необходимых документов. Чтобы избежать неприятных ситуаций непосредственно на границе, специалисты советуют заблаговременно проверить информацию о себе. Сделать это можно несколькими способами:

через приложение "Резерв+";

обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

уточнив наличие или отсутствие воинского учета.

Если лицо относится к категории военнообязанных, стоит дополнительно выяснить, нужны ли ему специальные документы или разрешения для выезда за пределы страны. Юристы подчеркивают, что пенсионное удостоверение подтверждает лишь факт получения пенсии, но не определяет автоматически право на пересечение государственной границы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют полностью изменить систему пенсий, введя двухкомпонентную модель – базовую государственную и страховую в зависимости от стажа и взносов. Также власти хотят сократить разрыв между наименьшими и наибольшими пенсиями и постепенно отказаться от специальных пенсионных привилегий.

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