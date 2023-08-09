"Нафтогаз" штатно закачивает газ в хранилища, чтобы подготовиться к зиме, – Чернышев

Готовясь к зиме, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" продолжает в штатном режиме закачивать газ в подземные хранилища газа (ПХГ).

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Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

"Нефтегаз" активно закачивает газ в подземные хранилища. Эта работа выполняется штатно. Уже нам удалось обеспечить 12,4 миллиарда кубометров голубого топлива. Наша цель 14,7 до старта отопительного сезона", – сказал он.

Чернышев подчеркнул, что, несмотря на то, сколько в Украине газа, стоит заботиться об энергоэффективности. Он посоветовал украинцам соответственно подготовить свои дома к следующей зиме.

"Это не только влияет на объемы ресурса для страны, это влияет на ваши платежки", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

Напомним, в условиях войны государственному "Нафтогазу" удалось сохранить объемы добычи газа и в 2023 году компания планирует увеличить добычу на 8% с 12,5 млрд куб. м до 13,5 млрд.