Дубиль и его "Надежда": как и для чего нардеп использует свой благотворительный фонд для строительства супер-поместья

Участок леса в Дидовцах, который с помощью благотворительного фонда "Надежда" получил нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль, фактически помог политику получить в собственное распоряжение огромный участок, прилегающий к его имению. Нардеп работает в парламенте с 2008-го (уже 17 лет), и относительно скромная зарплата вместе с запретом заниматься бизнесом не помешали ему создать частный загородный комплекс.

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До незаконно построенного в лесу деревянного дома на участке, который передали "Надежде", от имения нардепа можно добраться всего за 10 минут пешком. И рядом – ни одного соседа. Между имением и лесом нардеп построил личное поле (вероятно, для занятия гольфом). Захватить участок в лесу с выходом к воде было бы невозможно, если бы не благотворительный фонд.

Еще несколько лет назад генеральный прокурор публично обвинял Дубиля в подкупе избирателей (вероятно, в том числе, с использованием его другого благотворительного фонда "Европа"). Теперь же Дубиль с помощью "Надежды" активно пиарит свою благотворительность. Кроме того, в благотворительности принимают участие и его сыновья, находясь при этом за границей.

О том, как Дубиль использует благотворительный фонд, – читайте в материале OBOZ.UA.

"Надежда" Дубиля и его однопартийцев: как построили поместье

Благодаря благотворительному фонду "Надежда" Дубиль, вероятно, незаконно получил землю. Так, через несколько месяцев после начала полномасштабной войны начальник Черниговской областной военной администрации фактически обязал ГП "Нежинское лесное хозяйство" передать "Надежде" в долгосрочное временное пользование лесной участок. Вроде бы как для культурно-оздоровительной цели.

"Обязуется выделить Благотворительной организации "Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" лесной участок площадью 4,4 га (Ладанское лесничество квартал 171 выдел 16) в долгосрочное временное пользование для культурно-оздоровительных и рекреационных целей в порядке специального использования лесных ресурсов сроком 5 лет на земельном участке, что находится в постоянном пользовании ГП "Нежинское лесное хозяйство"; ГП "Нежинское лесное хозяйство" заключить с Благотворительной организацией "Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" договор долгосрочного временного пользования лесным участком, указанным в п. 1 данного распоряжения", – говорится в материалах судебного дела, имеющегося в распоряжении OBOZ.UA.

Но в результате на этом участке построили двухэтажное здание. И теперь прокуратура Черниговской области уже в Кассационном хозяйственном суде Верховного Суда пытается обязать демонтировать незаконное сооружение. Суды низших инстанций прокурорам отказали.

Первыми незаконное строительство заметили журналисты-расследователи Bihus Info. OBOZ.UA удалось выяснить, что всего в 718 метрах от деревянного дома, по версии прокуратуры построенного незаконно, находится еще одно имение Дубиля. Это здание площадью более 530 квадратных метров. Оно находится на участке с двумя въездами, искусственным водоемом. Также возле одного из въездов есть еще один дом (возможно гостевой или для охраны).

Вместе здание в лесу, сам лес и имение образуют целый комплекс.

Дорога от дома Дубиля к незаконно построенному в лесу объекту занимает всего лишь 10 минут пешком. Как именно используется дом на земле, находящейся в аренде у "Надежды", установить не удалось. Судя по материалам дела, он находится за высоким забором. При этом, на данной земле запрещено что-либо строить.

О результатах работы "Надежды" на своих страницах в соцсетях рассказывают и сыновья Дубиля, которые официально владеют частями в уставном капитале БФ. Сын нардепа, 26-летний Иван Дубиль, еще в прошлом году активно делился своими фотографиями в соцсетях. С невестой (уже женой) Аленой он публиковал фото из Кипра, Австрии, Чехии, Италии и т.д. Алена делилась своими подарками и покупками: одеждой, обувью и украшениями брендов Hermes, Cartier и Louis Vuitton. Но после того, как образ жизни сына депутата заметили в СМИ, девушка удалила свою страницу в Instagram, а парень – ограничил доступ к своим фотографиям.

Дубиль не только совладелец фонда "Надежда". Ему также принадлежат компании "Прилуки Агроинвест", "Райстон". А 28 февраля 2025 года он еще и открыл на свое имя ФЛП. Постоянно ли находится парень за границей, или же имеет возможность свободно покидать страну и возвращаться, неизвестно. Но его жена все еще появляется на фото других своих друзей в Польше. Кстати, у матери Ивана Валентины открыты счета в польских банках Pro Bank Polski, Alior Bank SA.

23-летний Илья Дубиль, который также находится за границей, превратил свою страницу в соцсетях в пресс-службу фонда "Надежда".

Как используют благотворительный фонд Дубиля

Благотворительный фонд "Надежда" – проект семьи народного депутата от "Батькивщины" Виталия Дубиля. Официально его представляют в качестве председателя наблюдательного совета фонда. При этом в отчетах о деятельности его упоминают чаще, чем кого бы то ни было. Он лично раздает помощь, встречается с военными, волонтерами, реципиентами. В СМИ разместили уже десятки, скорее всего, рекламных новостей, в которых Валерий Дубиль рассказывает о своем волонтерстве с БФ "Надежда".

К деятельности фонда привлекают звезд. Например, некоторые сборы поддерживала певица Злата Огневич. Фонд действительно оказывает помощь и сделал много чего полезного. Однако речь идет далеко не только о волонтерской деятельности.

У фонда есть ряд учредителей. Среди них – бывший помощник Дубиля, его юрист и член "Батькивщины" Сергей Тепляков, депутат Черниговского областного совета от "Батькивщины" Владимир Селянский, друг сына Дубиля Максим Стригун (после начала полномасштабной войны отмечал в соцсетях, находящийся за границей), двое сыновей Дубиля Илья и Иван (также во время полномасштабной войны делились фотографиями, сделанными за границей).

Дубиль и его сыновья благодаря фонду попадают на страницы крупнейших онлайн-СМИ. Недавно он стал фигурантом и ряда расследований.

У Дубиля есть еще один благотворительный фонд – "Европа". Сейчас эту организацию уже не упоминают, но именно ее могли использовать для попытки подкупа избирателей еще в 2019 году. "На сегодняшний день у нас есть доказательства того, что координировал эту операцию народный депутат от фракции "Батькивщина" В. Дубиль", – заявлял тогда еще генпрокурор Юрий Луценко.

"Во время обысков мы изъяли планы финансирования и наличные из избирательного фонда для сети агитаторов. Также мы изъяли план спецпроекта по подкупу 45 тыс. избирателей на каждом из 28 округов Винницкой, Волынской и Днепропетровской областей для победы кандидатов в первом туре. Общий бюджет только этого плана – 7 млрд грн. По словам Луценко, прокуратура попыталась получить от Верховной Рады снятие депутатской неприкосновенности с Дубиля.

OBOZ.UA готовит серию публикаций о нардепе Валерии Дубиле, о связанных с ним компаниях, образе жизни его сыновей, а также про обвинение в рейдерстве. Подробнее о парламентарии – читайте в следующих публикациях.