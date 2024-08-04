Над восстановлением поврежденной генерации круглосуточно работают тысячи энергетиков, – Бойко

В энергетике продолжается масштабная ремонтная кампания по восстановлению поврежденных россиянами энергетических объектов.

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Об этом заявил член наблюдательного совета Укрэнерго и советник премьер-министра Украины по энергетическим вопросам Юрий Бойко.

"Сегодня продолжается ремонтная кампания и у атомщиков, кстати. И, безусловно, ведется масштабная работа по восстановлению поврежденной генерации. В первую очередь это, безусловно, тепловое и гидро", – сказал он.

Бойко добавил, что все электростанции подверглись массированным атакам и поэтому масштабы разрушений огромны.

Советник премьера подчеркнул, что в результате обстрелов была уничтожена половина генерирующих мощностей Украины, а также около 90% маневровой генерации.

"Тысячи людей круглосуточно работают над восстановлением и магистральных сетей, и тепловой генерации. Объекты Укрэнерго, объекты тепловой генерации во всех формах собственности, начиная от Центрэнерго и ДТЭК, и заканчивая коммунальными предприятиями", – подчеркнул он.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что благодаря круглосуточной работе украинских энергетиков удалось стабилизировать работу энергосистемы.