МВФ советует Украине повысить налоги: фонд выдал рекомендации по бюджету-2026

Украинские предприниматели должны быть готовы к возможным изменениям в налоговой политике, в частности, по НДС (налог на добавленную стоимость) и НДФЛ (налог на доходы) в 2026 году. Международное сообщество рассматривает возможность использования замороженных российских активов для финансирования нужд Украины, однако этот процесс требует согласования и внесения изменений в законодательство.

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Украинская делегация вернулась с весенних встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне с важными выводами и предложениями. Они будут определять налоговую и финансовую политику страны в ближайшие годы, об этом пишет Forbes.

Центральной темой переговоров было финансирование государственного бюджета на 2026 год и поиск внутренних и внешних ресурсов для его сбалансирования в условиях продолжающейся войны и экономической нестабильности. Международный валютный фонд, по результатам обсуждений с украинскими чиновниками, очертил три основных направления для укрепления бюджетной базы:

повышение ставки НДС – возможное увеличение налоговой нагрузки на потребление с целью роста поступлений;

прогрессивная шкала НДФЛ – введение более высоких ставок налога для граждан с высокими доходами;

– введение более высоких ставок налога для граждан с высокими доходами; усиление борьбы с теневой экономикой – детенизация бизнеса и уменьшение объемов уклонения от налогообложения, особенно в рамках упрощенной системы.

Эти инициативы обсуждались на уровне стратегического видения без конкретных сроков внедрения. В то же время правительство подчеркивает, что в 2025 году повышение налогов не планируется – ресурсы для покрытия бюджета уже есть.

Отдельным пунктом повестки дня стала тема использования замороженных активов Российской Федерации. Украина настаивает на их полной конфискации и направлении на восстановление страны. Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что это потенциальный источник дополнительного финансирования бюджета, который необходимо активизировать уже сейчас. Пока конкретного прогресса в этом вопросе нет, но переговоры продолжаются на высоком уровне.

Министерство финансов совместно с МВФ готовит сценарный план формирования бюджета-2026. Основные вызовы – это сохранение высоких расходов на оборону даже в случае уменьшения интенсивности боевых действий, потребность в социальных расходах, поддержка ветеранов и адаптация к неопределенности геополитической ситуации. По словам главы НБУ Андрея Пышного, сегодня правительство работает над тем, чтобы не только пережить 2025 год, но и быть готовым к еще более сложному 2026-му.

До конца июня Украина должна зарегистрировать в парламенте бюджетную декларацию на 2026-2028 годы в соответствии с меморандумом с МВФ. В документе будут изложены несколько сценариев развития событий и потенциальные налоговые изменения, которые могут быть внедрены в зависимости от ситуации безопасности и экономических условий.

Также продолжается сотрудничество с МВФ в рамках программы расширенного финансирования EFF. Успешное прохождение восьмого просмотра программы предусматривает новый транш в размере $487,4 млн. До завершения программы останется еще пять просмотров, совокупно предполагающих $4,69 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в марте 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 103,48 млрд грн – до 7,123 трлн грн (или 171,73 млрд долларов). В целом же за I квартал (январь-март) – на 5,7 млрд долларов. Главная причина – увеличение задолженности перед Евросоюзом.

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