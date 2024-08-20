На границе Украины и Венгрии могут выстроиться очереди: в каком пункте пропуска будут проблемы

На границе Украины и Венгрии ожидаются проблемы с пересечением пункта пропуска "Косино". Сложности с пересечением этого пункта ожидаются с 21 по 26 августа в связи с ремонтом, из-за которого на границе могут образоваться очереди.

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Об этом предупредила Государственная пограничная служба Украины. "С 21 по 26 августа в пункте пропуска "Косино" будет проведен комплекс работ по замене модульных конструкций, в связи с чем возможно замедление ритмичности его работы", – говорится в сообщении.

Украинцев, которые планируют заграничные поездки, призвали учитывать эту информацию. Им рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.

Сложности на границе: какие еще пункты пропуска ремонтируют

"Косино" – не единственный пункт пропуска, где наблюдаются сложности с пересечением границы. Например, на границе с Польшей:

на пограничном пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская" начались ремонтные работы, которые продлятся до 12 сентября . Работы среди прочего ведутся на въезд в Украину на легковом направлении, а также грузовых паркингах на въезд и выезд;

начались ремонтные работы, которые продлятся . Работы среди прочего ведутся на въезд в Украину на легковом направлении, а также грузовых паркингах на въезд и выезд; в связи с ремонтом покрытия пограничного перехода в Дорогуске уже возникли значительные затруднения с движением транспорта. Ремонтные работы продлятся до 14 ноября.

Необходимо отметить, что предварительные протесты польских аграриев и перевозчиков на границе повлекли за собой потери на миллиарды долларов. В очередях стояло до трех тысяч автомобилей. Однако сейчас речь идет исключительно о технических ограничениях, связанных с ремонтными работами.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина планирует изменить порядок въезда иностранных граждан – в частности, граждан некоторых стран обяжут заранее сообщать о намерении пересечь границу. Ужесточить контроль планируют незадолго до еврейского Нового года, когда в Умани ожидается немало паломников из других стран.

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