"Мы занимаемся этим процессом": Зеленский ответил на вопрос об отставке Шмыгаля и замене Кабмина

В Украине ведется работа над изменением состава правительства. Президент Владимир Зеленский не исключает, что увольнения и назначения все же произойдут. Однако он не комментирует вероятную отставку премер-министра Дениса Шмыгаля, которая повлечет за собой полную смену состава правительства.

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Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции 15 июля. Так он ответил на вопрос, стоит ожидать замены премьер-министра Шмыгаля.

"Что касается правительственных изменений, если они будут, если они произойдут, вы обязательно будете об этом знать. Мы не можем говорить просто о замене премьер-министра, это говорит о том, что могут изменения в правительстве. Наверное, могут быть. Мы занимаемся этим процессом. У меня нет много времени на это, честно скажу, на все детали. Но мы проговариваем с некоторыми министрами те или иные изменения... Шмыгаль – один из таких людей, конечно, я с ним тоже проговариваю некоторые вещи", – сказал Зеленский.

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