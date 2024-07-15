В Украине директор ЖЭКа зарабатывает больше, чем премьер: какие зарплаты действительно получают в Раде, Кабмине и облгазе

Премьер-министр Денис Шмигаль зарабатывает гораздо меньше, чем глава его аппарата, а почти все вице-премьеры – меньше руководителей своих патронатных служб. Судя по размеру официальных зарплат, в Украине выгоднее работать директором ЖЭКа (правильное название – управляющая компания), а не возглавлять правительство.

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Не лучше ситуация и в Раде. Спикер Верховной Рады, который является наиболее высокопоставленным представителем парламента, зарабатывает в разы меньше, чем руководитель Аппарата. О том, кто и сколько зарабатывает в органах власти и почему выгоднее работать в коммуналке, читайте в материале OBOZ.UA.

Зарплаты в Раде: нардепам повезло меньше, чем парламентским чиновникам

Несколько недель назад в Раде произошел скандал: работники Аппарата Верховной Рады якобы вмешались в электронную систему парламента, чтобы не допустить сокращения своих зарплат. В этом их обвинила народная депутат Галина Третьякова, которая предложила повысить зарплаты помощникам нардепов за счет уменьшения зарплат работникам аппарата. Третьякова заявила, что в Аппарате 200 пустых мест, за счет которых выплачивались большие премии другим.

Действительно, если проанализировать зарплаты нардепов и работников Аппарата, окажется, что быть народным депутатом и возглавлять парламент с финансовой точки зрения менее выгодно, чем работать чиновником в Раде: готовить документы, организовывать встречи и т.д.

Следовательно, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в прошлом году в среднем зарабатывал 79 тыс. грн в парламенте (имеет также пожизненную выплату от Национальной академии правовых наук). Первый заместитель Стефанчука Александр Корниенко зарабатывает в Раде 60,5 тыс. грн, а заместитель председателя Елена Кондратюк – 62,5 тыс. грн. Зарплата нардепа (не главы комитета) находится на уровне около 55 тыс. грн в месяц.

Значительно больше зарабатывают во вспомогательном органе, Аппарате Верховной Рады, обеспечивающем работу парламентариев. Так, руководитель Аппарата Вячеслав Штучный в 2023 году в среднем получал 247,8 тыс. грн в месяц. Его заместитель Юрий Ханик зарабатывал 262,5 тыс. грн в месяц.

Аппарату Верховной Рады подчиняются и секретариаты в комитетах Совета (они ведут протоколы, разрабатывают планы работы, готовят проекты решений). Руководитель секретариата комитета по аграрной и земельной политике Александр Старинец в 2023-м в среднем зарабатывал 132,2 тыс. грн. А глава этого комитета Александр Гайду – всего 58,5 тыс. грн.

Руководитель секретариата комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Екатерина Прянишникова в среднем получала 130,6 тыс. грн, а председатель этого комитета Галина Третьякова – 56,3 тыс. грн. Руководитель секретариата комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Игорь Прийма задекларировал зарплату в 140,5 тыс. грн. А глава этого комитета Даниил Гетманцев ежемесячно зарабатывал около 61,7 тыс. грн. То есть глава Секретариата комитета зарабатывает более чем в 2,2 раза больше, чем председатель этого комитета.

Такая разница в том числе объясняется и популизмом по вопросу определения размера зарплаты. Повышение зарплаты народного депутата непременно приведет к резонансу, тогда как рост зарплат тех, кто обеспечивает работу парламентариев, даже не узнают.

Шмигаль зарабатывает меньше, чем руководитель его аппарата

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в прошлом году в среднем зарабатывал всего 81,2 тыс. грн. в месяц. При этом он занимает самую высокую из возможных должностей в органах исполнительной власти. Однако статус оклада не повлиял. Руководитель Аппарата премьера Евгений Фербей, который должен организовывать работу главы правительства, в прошлом году зарабатывал в среднем 104,1 тыс. грн. То есть более чем на 20 тыс. грн в месяц больше его руководителя.

Похожая ситуация и у заместителей Шмыгаля. Так, руководитель службы первого вице-премьер-министра-министра экономики Анна Иванченко в прошлом году зарабатывала в среднем 88,9 тыс. грн. А ее руководительница, первая вице-премьер Юлия Свириденко, в прошлом году в среднем зарабатывала всего 81,3 тыс. грн.

Руководитель Службы вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Каплун в прошлом году в среднем зарабатывал 82,9 тыс. грн. А сама вице-премьер Ольга Стефанишина – всего 81,5 тыс. грн. И хотя разница незначительна, сама ситуация, когда руководители министерств зарабатывают меньше, чем их подчиненные, странная.

Более миллиона в месяц: где выгоднее всего работать

Гораздо выгоднее работать в некоторых коммунальных предприятиях, а не в правительстве или Совете. Среди директоров коммунальных предприятий, которые изучил OBOZ.UA, лидер по уровню зарплаты – директор "Киевтеплоэнерго" Вячеслав Бинд. В прошлом году он в среднем зарабатывал 427 417 грн в месяц (5,1 млн грн в год). "Киевтеплоэнерго" занимается поставкой горячей воды и отопления киевлянам. Недавно на предприятии заявили: клиенты должны им 6,2 млрд грн. В таких условиях об эффективной работе и говорить нечего.

"В столице около миллиона лицевых счетов, из которых 160 тысяч длительное время накапливают задолженность и не обращаются по поводу реструктуризации. Почти 4,5 млрд долга приходится именно на эти 16%. Около 10% абонентов не произвели ни одной оплаты за потребленные услуги за весь прошлый отопительный сезон 2023/2024 годов", – заявил на брифинге директор структурного подразделения "Энергосбыт" "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Директор "Киевтеплоэнерго" Вячеслав Бинд зарабатывает в 5,2 раза больше, чем премьер-министр Денис Шмигаль. На втором месте среди коммунальных предприятий по уровню заработной платы оказался "Киевский метрополитен". Директор предприятия Виктор Брагинский был уволен из-за коррупционного скандала в этом году. Но он успел подать декларацию за 2023 год: его средняя зарплата составляла 103,4 тыс. грн (1,2 млн грн в год). При этом предприятий планово убыточны. Деньги находят в бюджете Киева. Брагинский отвечал за метро и в прошлом году заработал в 1,27 раза больше, чем премьер, отвечающий за всю страну.

Вместо "ЖЭКов" в Киеве (как и по всей стране) создали Управляющие компании в районах. И каждый из директоров такой компании получает зарплату, как министр. Например, директор КП "Управляющая компания Соломенского района" Алексей Згурский в прошлом году декларировал среднюю зарплату в размере 82,4 тыс. грн в месяц ( 989,5 тыс. грн в год). Для сравнения, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров задекларировал зарплату в размере 80,7 тыс. грн (969,3 тыс. грн).

Отметим, декларации опубликовали далеко не все представители предприятий, оказывающих коммунальные услуги. Некоторые компании находятся в приватной собственности и не обязаны показывать зарплаты руководителя.

Директор "Запорожгаз" Олег Мизик до своего увольнения в 2023-м в среднем зарабатывал 1,2 млн грн в месяц (13,6 млн грн за 11 месяцев прошлого года). Эта зарплата в несколько раз выше, чем у главы "Укрэнерго". По уровню доходы Мизик мог бы конкурировать с крупнейшими топ-менеджерами страны. Сейчас Мизик получает зарплату в десять раз меньше и работает директором "Полтававодоканала". Мизик в "Запорожгаз" зарабатывал в 14,77 раз больше, чем премьер.

В Украине директора реформированных ЖЭКов могут зарабатывать больше, чем премьер или министр. Более того, те, кто помогают премьеру, зарабатывают на десятки тысяч гривен больше, чем сам глава правительства.