Что будет с налогами, пенсиями и ситуацией в экономике: главное из меморандума с МВФ

МВФ в новом меморандуме с Украиной получил гарантии, что Кабмин готов при необходимости пересмотреть налоговую политику. Кроме того, правительство взяло на себя обязательство сокращать расходы. Есть обязательство провести ряд реформ, в том числе касающихся работы Счетной палаты.

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Об этом написал на своей странице в Telegram заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Председатель комитета Даниил Гетманцев добавил: по оценке МВФ реальный ВВП в первом квартале 2024 года (год к году) предварительно увеличился на 3,8% (с некоторым потенциалом к повышению), тогда как по предварительной оценке Госстата – этот показатель вырос на 6,5%. Различие почти вдвое.

Отсюда увеличение разницы в прогнозах ВВП по итогам 2024г. МВФ ухудшил годовую оценку роста реального ВВП до 2,5-3,5% (с 3-4% в предварительном пересмотре), тогда как Правительство сохраняет по существу прошлогодний прогноз на уровне 4,5% (4,6% при принятии бюджета-2024). Соответственно (а также с учетом более интенсивного замедления инфляции) Фонд снизил оценку номинального ВВП на 2024 год до 7485 млрд грн (с 7748 млрд грн), то есть почти на четверть триллиона гривен, что означает потенциальное уменьшение налоговой базы.

Налоги: должны повышать при ухудшении экономической ситуации

МВФ несколько ухудшил параметры негативного сценария для Украины из-за риска активизации боевых действий и атак на энергетику. Поэтому в меморандуме правительство взяло на себя обязательство сделать ряд шагов, если этот негативный сценарий состоится, а именно: "мы готовы принять дополнительные возможные фискальные меры, включая изменения быстро и эффективно ввести налоговые политики, или изменения расходов, направленных на повышение эффективности. В частности, мы будем руководствоваться Стратегией национальных доходов".

"Здесь в частности вспоминают: уже зарегистрированы законы о постепенном повышении акцизов на табак и топливо до минимума ЕС, а также акцизов на сладкие напитки. Разработку законов о налогообложении медицинского каннабиса и авансовых платежей налога на прибыль для заправок. Улучшение администрирования акцизного налога, в частности . Соответствующую систему разрабатывают совместно с Минцифрой и планируют запустить до 1 января 2026 года", – объясняет Железняк.

Вместе с тем правительство обещает "печатный станок НБУ" не включать и сначала искать другие пути финансирования, если будет непредсказуемая потребность или задержки в помощи партнеров. Судя по Меморандуму, сейчас готовят постановление НБУ, которое определит все "красные флажки" и условия, согласованные с партнерами.

"Важно, что как маяка принять налоговые изменения тоже нет. Поэтому это все в количественных показателях по бюджету будет считаться: смогла или нет Украина сбалансировать Бюджет. Ну и для поклонников разных "кэшбеков" и других креативных идей, советую смотреть пункт 12. Там есть наш soft commitment, который не такой уж и софт: сдерживать непрофильные расходы, оборона в приоритете, а пересмотр расходов только после консультаций с МВФ", – добавил Железняк.

Налогообложение крипт и других виртуальных активов рассматривают на послевоенный период

Драфт закона о легализации крипт НКЦБФР и НБУ намерен разработать с помощью МВФ и представить уже до конца декабря. Среди других ожидаемых налоговых изменений на послевоенный период еще реформа налогообложения промышленных выбросов и пересмотр налогообложения добывающих отраслей

В ближайшее время пенсионной реформы не будет

"В меморандуме прямо сказано, что возможности предотвращения второго уровня пенсионной системы будут пересматриваться, когда для этого будут благоприятные экономические условия. Экономические прогнозы от МВФ пока не выглядят слишком благоприятно для дополнительной нагрузки на бюджет", – объясняет Железняк.

Намерение реформировать Счетную палату

До конца декабря 2024 года должен быть новый закон о Счетной палате. Он должен обеспечить конкурентную процедуру отбора членов Счетной, обеспечить политическую независимость органа и доступ ко всей необходимой информации, полномочия делать аудит всех бюджетов, включая госпредприятия, местные органы и внебюджетное финансирование, дать законодательные основания проверять выполнение аудиторских выводов.

Главные условия по меморандуму

оценка эффекта от действующих налоговых льгот – перенесли с конца июля по конец сентября 2024 года;

аудит финансового состояния и задолженности компаний централизованного теплоснабжения – перенесен с конца июня на конец октября;

создание нового админсуда вместо ОАСК – перенесли с конца июля по конец декабря.

На ближайший пересмотр будет только один "маяк" по закону о перезагрузке БЭБ до конца июня. Следующие шаги:

До конца сентября провести аудит налоговых льгот и потерь от них (перенесен с июля). Определить наиболее пострадавшие от войны госкомпании и оценить фискальные и квазифискальные риски. Завершить внешний аудит эффективности НАБУ с участием трех независимых экспертов с международным опытом и опубликовать его отчет.

До конца октября: диагностика довоенного процесса подготовки среднесрочного бюджета Реформа таможни в соответствии с лучшими международными практиками (новый "маяк"). Внешний аудит финстана компаний центрального теплоснабжения, обособление долгов до и после февраля 2022-го (перенесено с июня). Изменения в КПК и отмена "правок Лозового". Разработать политику государственной собственности госпредприятий, дивидендную политику и стратегию приватизации (перенесли с августа).

До конца декабря 2024 года. Принять постановление КМУ по плану действий и таймлайну, которые установят четкую связь между среднесрочным бюджетным планированием и капитальными расходами, а также определят Минфин ответственным за надзор. Подготовка основ оздоровления банков. Внедрить методологию оценки надзорных рисков для информирования о приоритетах надзорной деятельности. Принять закон, который запустит новый независимый суд (вместо ликвидированного ОАСК) для рассмотрения админдел против госорганов (НБУ, НАБУ, НАПК) (перенесен с июля).

Бессрочный маяк о том, что все несистемные национализированные банки не могут быть докапитализированы и переходить в ФГВФЛ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 20 апреля Палата представителей США поддержала дальнейшее оказание помощи Украине от Соединенных Штатов и выделение пакета в размере $61 млрд. Американский президент Джо Байден уже подписал соответствующий законопроект, а первый пакет военной помощи в США составит 1 миллиард долларов.

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