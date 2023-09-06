'Мудрый будет властвовать над звездами': Нацбанк ввел в обращение монету, посвященную военной разведке Украины. Фото

Национальный банк Украины ввел в обращение новую монету. Она называется "Военная разведка Украины".

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Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения. Номинал монеты – 5 гривен (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

Монета изготовлена из нейзильбера. Ее выпустили тиражом – до 75 тысяч штук.

На аверсе изображена эмблема Главного управления разведки, а по кругу – надписи: "Военная разведка Украины" и лозунг военных разведчиков на латыни SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS.

Последняя в переводе звучит, как "Мудрый будет властвовать над звездами".

В центре – на фоне поверхности земного шара изображена сова, пронизывающая мечом абрисы территории страны-агрессора России. На эфесе меча нанесен украинский трезубец.

Известно, что автором дизайна монет стала Татьяна Балута, а скульптором – Владимир Демьяненко.

В продажу монеты "Военная разведка Украины" поступят с 6 сентября. Их можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка, в частности.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 10 копеек. В частности, от 10 000 грн до 18 000 грн на аукционах могут заплатить за монеты 1992 разновидности 2.21ВАк.

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