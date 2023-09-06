"Мудрый будет властвовать над звездами": Нацбанк ввел в обращение монету, посвященную военной разведке Украины. Фото
Национальный банк Украины ввел в обращение новую монету. Она называется "Военная разведка Украины".
Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения. Номинал монеты – 5 гривен (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).
Монета изготовлена из нейзильбера. Ее выпустили тиражом – до 75 тысяч штук.
На аверсе изображена эмблема Главного управления разведки, а по кругу – надписи: "Военная разведка Украины" и лозунг военных разведчиков на латыни SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS.
Последняя в переводе звучит, как "Мудрый будет властвовать над звездами".
В центре – на фоне поверхности земного шара изображена сова, пронизывающая мечом абрисы территории страны-агрессора России. На эфесе меча нанесен украинский трезубец.
Известно, что автором дизайна монет стала Татьяна Балута, а скульптором – Владимир Демьяненко.
В продажу монеты "Военная разведка Украины" поступят с 6 сентября. Их можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка, в частности.
Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 10 копеек. В частности, от 10 000 грн до 18 000 грн на аукционах могут заплатить за монеты 1992 разновидности 2.21ВАк.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!