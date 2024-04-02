Миллионные убытки и упущенная выгода: на стратегическом госпредприятии в Украине разоблачили масштабную схему

В Украине разоблачили трех лиц, причастных к нанесению 3,2 млн убытков стратегическому государственному предприятию, которым ранее управлял Госкосмос. Схема привела к 2,3 млн грн прямых убытков, а еще 853 тыс. грн являются упущенной выгодой.

Об этом сообщили в Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Название стратегического предприятия не раскрывается.

При этом указано, что процессуальное производство открыто на Днепропетровщине. Само предприятие в 2002-2018 году входило в сферу управления Государственного космического агентства Украины (в настоящее время находится в сфере управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины).

Подозреваемых в организации схемы трое, им официально сообщили о подозрении. Это:

руководитель государственного предприятия;

бенефициарный владелец частного предприятия;

бухгалтер частного предприятия.

Кроме того, следствию стало известно, что за реализацию схемы частная фирма перевела на зарубежный счет компании жены чиновника госпредприятия, зарегистрированной на Маршалловых Островах, 43,5 тыс. евро под видом оплаты за агентские услуги. "В ходе досудебного расследования НАБУ и САП направили запросы о международной правовой помощи в 12 иностранных юрисдикций, в частности, Княжество Лихтенштейн, Латвию и Чехию. Полученные ответы легли в базу доказательной базы стороны обвинения", – заявили в САП.

Как работала схема

Следствие установило, что руководитель госпредприятия в 2015-2016 годах вступил в сговор с владельцем частной компании. Госкомпания и частная фирма заключили договор о поставке измерительных приборов на завод.

Частное предприятие получило 40% предоплаты за выполнение заказа и имела необходимый товар. Но, несмотря на это, поставка не была осуществлена.

Позже на основании дополнительного соглашения действие договора было прекращено. Объявили новый тендер, в котором, как утверждают правоохранители, благодаря сговору победила все та же частная компания.

По новому договору фирма компания все же поставила измерительные приборы, но уже по завышенным ценам. "Это сопровождалось подделкой документов при прохождении таможенных процедур (в части декларирования цен на приборы, значительно выше рыночных) и во время тендера (в части создания искусственной конкуренции путем привлечения формального и подконтрольного участника тендера с худшим предложением поставки, чем у частной компании)", – сообщили в САП.

В результате госпредприятие переплатило за поставленную продукцию 2,3 млн грн. Дополнительно были понесены убытки в размере 853 тыс. грн в связи с упущенной выгодой – поставщика должны были оштрафовать за невыполнение сделки.

Как сообщал OBOZ.UA, также 2 апреля НАБУ и САП сообщили о задержании чиновника СБУ Артема Шило. Его обвиняют в схеме завладения почти 95 млн грн "Укрзалізниці".

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