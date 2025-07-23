Министром нацактивов Польши назначили Балчуна: он агитировал за восстановление Украины, а теперь будет отвечать за крупнейшие активы

Бывший председатель правления АО "Укрзалізниця" Войцех Балчун вошел в новый состав польского правительства. Премьер-министр Польши Дональд Туск 23 июля назначил его на должность министра государственных активов вместо Якуба Яворовского.

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Об этом сообщает PAP. Назначение знаменует возвращение Балчуна к активной государственной деятельности, где его опыт управления крупными корпорациями, в частности в Украине, может оказаться крайне востребованным.

Детали

Назначение Балчуна является частью масштабного обновления польского правительства .

. Как объяснил Туск, цель изменений – сократить количество министров с 26 до 21 и при этом повысить эффективность.

– сократить количество министров с 26 до 21 и при этом повысить эффективность. Присяга новых министров запланирована на четверг, 24 июля, а первое заседание в новом составе – на пятницу, 25 июля.

Кто такой Войцех Балчун: от польских компаний до "Укрзалізниці" и восстановления Украины

Балчун имеет серьезный опыт в реформировании крупных компаний. Он получил репутацию эффективного кризисного менеджера, работая, в частности, на таких должностях:

президент PKP Cargo (2008-2013) – где провел успешную реструктуризацию и вывел компанию на биржу;

(2008-2013) – где провел успешную реструктуризацию и вывел компанию на биржу; председатель правления "Укрзалізниці" (2016-2017): в 2016-м году зафиксировала первую прибыль в 303 млн грн после нескольких лет убыточности – благодаря жесткому контролю над расходами, изменению политики закупок и клиентоориентированность в сегменте грузовых перевозок; началась подготовка к реформированию УЗ в акционерное общество и разделению по направлениям, были запущены первые онлайн-аукционы по продаже имущества.

(2016-2017): член наблюдательных советов LOT и PKP (2005-2007) – на этих должностях Балчун участвовал в разработке стратегий модернизации транспорта и реструктуризации компаний.

В 2023 году Балчун также стал консультантом проектов восстановления в Украине. Среди прочего, речь шла о таких планах:

восстановление польской компанией Polimex Infrastructura разрушенной российскими обстрелами многоэтажки в Василькове – строительство 9-этажного дома вместо разрушенного 5-этажного;

разрушенной российскими обстрелами строительство 9-этажного дома вместо разрушенного 5-этажного; реконструкция моста на Ривненщине, которую взял на себя крупнейший экспортер каменного угля в Европе польская компания Weglokoks S.A – она обеспечивает изготовление металлоконструкций моста.

"Мы хотим, чтобы польские компании стали настоящим партнером в восстановлении инфраструктуры, промышленности и энергетического секторов Украины. Это возможность как для восстановления Украины, так и для укрепления позиций польской экономики в регионе", – заявлял Балчун, будучи президентомАгентства промышленного развития.

Чем будет заниматься Балчун: главные обязанности на новой должности

По сути, теперь Балчун получил контроль над ключевыми государственными компаниями Польши –– в частности Orlen, PGE, KGHM, Polska Grupa Zbrojeniowa. Функционал новоиспеченного министра будет включать:

управление государственными компаниями;

реформу корпоративного управления;

приватизационные процессы;.

повышение эффективности госсектора.

Основная задача Балчуна – вывести госпредприятия из-под политического влияния. В частности – обеспечить внедрение стандартов прозрачности, характерных для публичных корпораций.

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