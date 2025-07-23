Министром нацактивов Польши назначили Балчуна: он агитировал за восстановление Украины, а теперь будет отвечать за крупнейшие активы
Бывший председатель правления АО "Укрзалізниця" Войцех Балчун вошел в новый состав польского правительства. Премьер-министр Польши Дональд Туск 23 июля назначил его на должность министра государственных активов вместо Якуба Яворовского.
Об этом сообщает PAP. Назначение знаменует возвращение Балчуна к активной государственной деятельности, где его опыт управления крупными корпорациями, в частности в Украине, может оказаться крайне востребованным.
Детали
- Назначение Балчуна является частью масштабного обновления польского правительства.
- Как объяснил Туск, цель изменений – сократить количество министров с 26 до 21 и при этом повысить эффективность.
- Присяга новых министров запланирована на четверг, 24 июля, а первое заседание в новом составе – на пятницу, 25 июля.
Кто такой Войцех Балчун: от польских компаний до "Укрзалізниці" и восстановления Украины
Балчун имеет серьезный опыт в реформировании крупных компаний. Он получил репутацию эффективного кризисного менеджера, работая, в частности, на таких должностях:
- президент PKP Cargo (2008-2013) – где провел успешную реструктуризацию и вывел компанию на биржу;
- председатель правления "Укрзалізниці" (2016-2017):
- в 2016-м году зафиксировала первую прибыль в 303 млн грн после нескольких лет убыточности – благодаря жесткому контролю над расходами, изменению политики закупок и клиентоориентированность в сегменте грузовых перевозок;
- началась подготовка к реформированию УЗ в акционерное общество и разделению по направлениям, были запущены первые онлайн-аукционы по продаже имущества.
- член наблюдательных советов LOT и PKP (2005-2007) – на этих должностях Балчун участвовал в разработке стратегий модернизации транспорта и реструктуризации компаний.
В 2023 году Балчун также стал консультантом проектов восстановления в Украине. Среди прочего, речь шла о таких планах:
- восстановление польской компанией Polimex Infrastructura разрушенной российскими обстрелами многоэтажки в Василькове –строительство 9-этажного дома вместо разрушенного 5-этажного;
- реконструкция моста на Ривненщине, которую взял на себя крупнейший экспортер каменного угля в Европе польская компания Weglokoks S.A – она обеспечивает изготовление металлоконструкций моста.
"Мы хотим, чтобы польские компании стали настоящим партнером в восстановлении инфраструктуры, промышленности и энергетического секторов Украины. Это возможность как для восстановления Украины, так и для укрепления позиций польской экономики в регионе", – заявлял Балчун, будучи президентомАгентства промышленного развития.
Чем будет заниматься Балчун: главные обязанности на новой должности
По сути, теперь Балчун получил контроль над ключевыми государственными компаниями Польши –– в частности Orlen, PGE, KGHM, Polska Grupa Zbrojeniowa. Функционал новоиспеченного министра будет включать:
- управление государственными компаниями;
- реформу корпоративного управления;
- приватизационные процессы;.
- повышение эффективности госсектора.
Основная задача Балчуна – вывести госпредприятия из-под политического влияния. В частности – обеспечить внедрение стандартов прозрачности, характерных для публичных корпораций.
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