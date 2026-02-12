'Метинвест' инвестирует в производство сырья для 'зеленой' стали на Северном ГОКе

Группа "Метинвест" запускает на Северном горно-обогатительном комбинате уже второй проект в рамках программы модернизации, чтобы производить премиальные DR-окатыши для "зеленой" стали. Речь идет о строительстве флотационно-доводочного комплекса, который позволит повысить качество железорудного сырья.

Компания "Метинвест Сичсталь", которая реализует стратегические инвестиционные проекты группы, заключила договор с мировым поставщиком технологического оборудования Metso на разработку базового инжиниринга для интеграции нового комплекса в технологический процесс СевГОКа. Завершить этот этап планируют до конца 2026 года.

Он предусматривает повышение содержания железа в концентрате до 70,8% и снижение доли примесей – оксидов кремния и алюминия – до 2%. Это позволит обеспечить производство премиального сырья для DR-окатышей и укрепить позиции на новых рынках.

Флотационно-доводочный комплекс будет включать три технологических участка: доизмельчение питания флотации в вертикальных мельницах VTM, основную и контрольную флотацию, а также обезвоживание концентрата с помощью пресс-фильтров.

"Сотрудничество с мировым лидером во флотационных технологиях дает нам уверенность в успешной реализации проекта. Он расширит производственные возможности "Метинвеста" и создаст дополнительную ценность для экономики Украины. В то же время это еще один шаг к зеленой металлургии – трансформации компании на пути к климатической нейтральности", – отметила генеральный директор "Метинвест Сичстали" Марья Васильева.

Как известно, "Метинвест" объявил о намерении увеличить производство DR-окатышей на Северном ГОКе в конце 2025 года. Помимо строительства нового комплекса, программа предусматривает реконструкцию обжиговой машины LURGI 552-A. Базовый инжиниринг этого проекта разрабатывает австрийская компания Primetals Technologies. Первый этап модернизации планируют завершить до конца 2026 года.

В результате реализации двух проектов на СевГОКе ожидается производство около 4 млн тонн DR-окатышей в год с возможностью выпуска окатышей класса BF HQ.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года он вложил более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, которые будут участвовать в восстановлении украинской промышленности после войны.