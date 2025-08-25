'Метинвест' инвестировал еще 135 млн в оборудование 'Запорожстали'

Металлургический комбинат "Запорожсталь" (Запорожье), который входит в Группу "Метинвест" Рината Ахметова, в рамках годовой программы капитальных инвестиций продолжает реализацию комплекса капитальных ремонтов трех групп нагревательных колодцев цеха горячей прокатки, общая сумма инвестиций в проект превышает 135 млн грн.

Согласно сообщению предприятия, обновление охватывает 12 нагревательных колодцев (по четыре в каждой группе), которые обеспечивают термическую подготовку слябов весом до 16 тонн перед прокаткой.

"Сегодня "Запорожсталь" работает лишь на 75% от собственных мощностей, однако программу по техническому обслуживанию оборудования и его ремонту мы выполняем на все 100%. Речь идет, в частности, об обновлении нагревательных колодцев – критически важного элемента технологической цепи горячей прокатки", – отметил исполняющий обязанности генерального директора "Запорожстали", Герой Украины Тарас Шевченко.

Кроме того, будет проведена модернизация механического и энергетического оборудования, замена около 900 тонн металлоконструкций, обновление гидравлики, систем автоматики и температурных датчиков.

Как отмечается, капитальный ремонт повысит надежность оборудования, его энергоэффективность и снизит риски незапланированных простоев.

В 2025 году "Запорожсталь" также выполнит масштабные ремонты основных агрегатов теплоэлектроцентрали – котлоагрегата №5, турбогенератора №1 и турбокомпрессора №7. На эти цели предусмотрено около 75 млн грн инвестиций.

В общем, несмотря на сложную экономическую ситуацию, бюджет капитальных инвестиций предприятия в 2025 году увеличен до 1,1 млрд грн.